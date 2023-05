Saiba quais os 10 carros elétricos mais baratos em Portugal

O segmento dos carros elétricos tem vindo a crescer no mundo e em Portugal são muitos que têm comprado este tipo de veículos. Atualmente já há ofertas para quase todos os bolsos e gostos. Conheça quais os 10 carros elétricos mais baratos em Portugal.

Nos primeiros quatro meses do ano de 2023 registou-se um crescimento de 118,6% no que diz respeito a vendas de veículos elétricos. De acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculados 10 405 unidades e, mesmo estando os portugueses a viver um momento delicado, estes números permitem tirar várias conclusões.

Relativamente aos carros elétricos mais baratos em Portugal, o JN fez um levantamento das "máquinas" que podemos adquirir. De referir que os carros elétricos têm várias vantagens, como, por exemplo, as manutenções e o facto de serem "mais amigos" do ambiente, mas também têm alguns contras, como, por exemplo, a ainda pouca autonomia (em algumas versões), preço das baterias, etc.

TOP 10 carros elétricos mais "baratinhos"

1- Dacia Spring - 20.400 euros (autonomia 170 km)

2- Smart Fortwo EQ Passion - 23.845 euros (autonomia 130 km)

3- Renault Twingo - 27.019 euros (autonomia 130 km)

4- Fiat 500e - 29.996 euros (autonomia 190 km)

5- MG MG4 - 31.969 euros (autonomia de 350 km)

6- Opel Corsa e edition - 34.869 euros (autonomia de 285 km)

7- MG ZS Confort - 34.969 euros (autonomia de 270 km)

8- Renault Zoe Equilibre - 35.150 euros (autonomia de 300 km)

9- Peugeot e-208 Active - 36.064 euros (autonomia de 285 km)

10- Renault Mégane E-tech - 36.750 euros (autonomia de 300 km)

De acordo com a informação anterior, o TOP 10 de carros elétricos vai desde os 20.400 euros até aos 36.750 euros. No TOP 10 também não há nenhum modelo do Tesla, sendo que a versão mais barata, o Model 3, custa cerca de 40 mil euros.