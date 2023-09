Tenha atenção ao sinal H43. Sabe o que significa?

Em Portugal são muitos os sinais que os condutores têm de conhecer... e estar atentos. Um dos mais recentes foi o sinal de trânsito H42 que é relativo aos radares de velocidade média. E o sinal H43 o que significa?

Os condutores são informados sempre que existe um radar fixo na via em que circulam através dos sinais de trânsito, velocidade instantânea (sinal H43) ou velocidade média (sinal H42), constantes do Regulamento de Sinalização do Trânsito.

Sinal H43 - Zona com radar de velocidade instantânea

Na aproximação das zonas onde estão colocados os radares está sempre instalada sinalização informativa sinal H43 – que indica que aquela zona está sujeita a fiscalização de velocidade.

Os radares de velocidade instantânea são equipamentos que fiscalizam a velocidade praticada por cada condutor através da medida da velocidade instantânea do respetivo veículo, ou seja, a velocidade do veículo no instante em que passa no local de controlo de velocidade.

De relembrar que desde o passado dia 1 de setembro, de forma faseada, o SINCRO duplica a sua capacidade, de 61 para 123 locais de controlo de velocidade, com mais 62 locais. Desde o dia 1 de setembro entraram 37 novos locais de controlo de velocidade, 12 deles com o controlo da velocidade média e os restantes 25 entrarão em funcionamento em data a anunciar.

Dos 62 novos locais de controlo de velocidade:

23 são de velocidade média e estão colocados em locais em que a sinistralidade se verifica ao longo de troços com alguma extensão e não apenas de pontos, pelo que a recomendação é a utilização de equipamentos de controlo da velocidade média em vez dos tradicionais equipamentos de velocidade instantânea;

e estão colocados em locais em que a sinistralidade se verifica ao longo de troços com alguma extensão e não apenas de pontos, pelo que a recomendação é a utilização de equipamentos de controlo da velocidade média em vez dos tradicionais equipamentos de velocidade instantânea; 70% estão instalados fora de autoestradas, estando na sua maioria em Estradas Nacionais e Itinerários Principais e Complementares que concentram 47% das vítimas mortais.

