Elon Musk despediu demasiados funcionários do Twitter. Agora o X tem de voltar a contratá-los

A chegada do furacão Idaira à costa da Flórida está a ser uma ninharia comparada com a chegada de Elon Musk ao Twitter. Depois de ter despedido cerca de 80% dos funcionários do Twitter, Musk vê-se agora obrigado a contratar mais pessoal para o X.

Uma das primeiras medidas do multimilionário foi aliviar a mão de obra da rede social a nível mundial, despedindo cerca de 80% do seu pessoal e levando os restantes 20% ao limite. Agora, a implementação de novas regulamentações legais e o lançamento de novas funções significam que o X precisa novamente de mais pessoal.

O Twitter despediu-os, o X contrata-os

Com mais erros do que sucessos, a verdade é que o Twitter que Elon Musk comprou em meados de 2022 tem pouco a ver com a atual. Nem sequer o nome se enquadra.

Com a entrada em vigor da nova Lei dos Serviços Digitais e com a previsão de novas funcionalidades de videochamada, o X revelou que vai integrar novos funcionários para reforçar as suas equipas de moderação e segurança.

Estamos atualmente a expandir as nossas equipas de segurança e moderação para nos concentrarmos no combate à manipulação, na exposição de contas não autênticas e na monitorização rigorosa da plataforma para ameaças emergentes.

Afirmou a empresa no seu website.

O novo regulamento dá mais trabalho às redes sociais

A Lei dos Serviços Digitais da União Europeia marca uma nova era para as grandes empresas tecnológicas, que são agora obrigadas a lutar contra a desinformação, a limitar a publicidade, a melhorar a moderação dos conteúdos ilegais e a dar transparência aos algoritmos que controlam o funcionamento das redes sociais e de outros serviços online.

Em caso de incumprimento desta regulamentação, estas grandes empresas podem ser multadas em até 6% do seu rendimento anual global. Para implementar estes novos sistemas de controlo, as empresas precisam de incorporar mais pessoal.

Após o despedimento de parte da equipa de segurança e moderação, o X tem mostrado uma deriva errática, incapaz de controlar as mensagens de ódio e outros atos de vandalismo que serão agora penalizados pela União Europeia.

Os Estados Unidos também estão a exigir esforços adicionais. Paralelamente, a Comissão Federal do Comércio (CFC) dos EUA está a investigar se a rede social dirigida por Linda Yaccarino dispõe de recursos suficientes para garantir a privacidade dos utilizadores e cumprir as obrigações da rede social perante a CFC.

Alteração das suas condições para anúncios com conteúdo político

Antes de Elon Musk formalizar a compra do Twitter, a rede social proibia os anúncios políticos para evitar influenciar a opinião dos eleitores, como aconteceu com o Facebook com a Cambridge Analytica. Com a chegada de Musk, esta política foi flexibilizada para alargar o âmbito das mensagens políticas.

De facto, até Trump, depois de ter sido vetado pelo Twitter na sequência dos incidentes no Congresso, voltou recentemente a publicar na rede social.

O novo regulamento já está a obrigar a plataforma a tomar medidas e a redirecionar mais recursos humanos para ela.

Disponibilizaremos um centro global de transparência de anúncios para que todos possam analisar as publicações políticas que estão a ser promovidas no X, bem como processos de seleção robustos para garantir que apenas os grupos e campanhas elegíveis possam anunciar

Lê-se no comunicado publicado no website do X.

Leia também...