Num passo importante no desenvolvimento dos transportes sustentáveis, investigadores equiparam um camião Scania híbrido com um reboque coberto com painéis solares fotovoltaicos, e fizeram testes reais nas estradas públicas. Será que é este o futuro próximo dos pesados?

Uma equipa de investigadores que combina engenheiros da Scania e da Universidade de Uppsala, Suécia, elevou o desenvolvimento de soluções sustentáveis para veículos pesados de mercadorias a um novo patamar.

Esta iniciativa de investigação leva já quase 3 anos, como demos a conhecer aqui. A equipa procura explorar a forma como a energia solar pode reduzir os custos de funcionamento e as emissões locais, constituindo um marco na procura de um sistema de transportes mais limpo e mais eficiente.

Painéis solares eficientes e leves

A Scania, líder no sector dos transportes, está empenhada em liderar a transição para um sistema de transportes sustentável. Nesta colaboração, está a ser testada a produção de energia utilizando painéis solares incorporados no grupo motopropulsor de um camião.

Stas Krupenia, chefe do Gabinete de Investigação da Scania, sublinha a importância desta fonte de energia natural para reduzir significativamente as emissões no setor dos transportes.

Este projeto de investigação centra-se não só no aspeto ambiental, mas também na eficiência tecnológica. Os investigadores desenvolveram novos painéis solares, eficientes e leves, concebidos especificamente para camiões. Além disso, estudam a forma como estes veículos podem interagir com a rede elétrica e como vários camiões semelhantes poderão ser ligados a ela no futuro.

Este projeto empolgante demonstra como o meio académico e a indústria podem unir-se para reduzir o impacto climático do transporte rodoviário de mercadorias.

Referiu Erik Johansson, Gestor do Projeto e Professor de Físico-Química na Universidade de Uppsala.

Quilómetros movidos pelo sol: desempenho sem precedentes

O camião híbrido em questão possui um reboque de 18 metros quase totalmente coberto por painéis solares, equivalente a uma casa equipada com painéis de potência semelhante.

Esta inovação permite que o camião atinja uma autonomia superior a 5.000 km por ano na Suécia, graças à energia solar.

Em locais como Portugal, com mais horas de sol, o veículo poderia duplicar a quantidade de energia solar gerada, aumentando assim a sua autonomia em comparação com as condições suecas.

Um elemento-chave deste projeto é a investigação de novas células solares flexíveis, leves e eficientes. Estas células, baseadas numa combinação de tecnologias Midsummer e de novas células solares de perovskite, têm o potencial de duplicar a produção de energia solar em comparação com as soluções atuais.

Isto poderá revolucionar a forma como a energia solar é produzida e utilizada no transporte de mercadorias.

Projetos empenhados na mudança

Erik Olsson, Diretor de Desenvolvimento Empresarial da Midsummer, sublinha a importância da colaboração neste projeto inovador. Os painéis solares da Midsummer são especificamente concebidos para tornar os veículos comerciais mais sustentáveis, o que poderá ter um impacto significativo na redução das emissões dos veículos pesados.

Daniel Sandh, Diretor Executivo da Eksjö Maskin & Truck, salienta igualmente a necessidade de reduzir os custos operacionais das empresas de transportes. A redução dos custos de combustível poderá ter um efeito positivo na sociedade a longo prazo.

O projeto não é apenas uma questão de inovação tecnológica, mas também de enfrentar os desafios regulamentares e jurídicos. A possibilidade de carregar a rede com a energia excedente gerada pelo camião levanta questões jurídicas que ainda têm de ser resolvidas.

Testes no mundo real

A Ernsts Express AB, uma empresa de transportes, vai testar o camião híbrido solar em estradas públicas. O Diretor Executivo da Ernsts Express, Lars Evertsson, destaca a forma como a eletrificação a partir de fontes renováveis está a moldar o futuro dos transportes.

O camião solar foi desenvolvido no âmbito de um projeto de investigação financiado pela Vinnova, uma agência governamental de inovação, com o objetivo de desenvolver camiões de baixo impacto climático utilizando energia solar.

O camião é um híbrido plug-in com 560 cavalos de potência. No reboque de 18 metros, uma superfície de 100 metros quadrados é coberta por painéis solares finos, leves e flexíveis, com uma eficiência máxima de 13,2 kWp (quilowatt-pico).

Estima-se que forneçam 8.000 quilowatts-hora (kWh) por ano quando estão a funcionar na Suécia. As baterias têm uma capacidade total de 300 kWh, 100 kWh no camião e 200 kWh no reboque.