Scania em testes para revestir um camião com células solares

Várias vezes falamos que as fabricantes de automóveis têm estado a trabalhar para tornar cada veículo menos poluente e, consequentemente, mais sustentável. A ideia é que a frota que circula diariamente nas estradas não contribua tão significativamente para a nossa pegada carbónica.

Assim, a Scania está a investigar a possibilidade de colocar nas estradas um camião híbrido plug-in alimentado pelo Sol.

Células solares em camião para o combate à pegada carbónica

O projeto está a ser desenvolvido em parceria e a Scania pretende criar um camião revestido com células solares. Isto, a fim de alimentar um veículo híbrido plug-in. Conforme informam os testes realizados inicialmente, está em causa uma poupança de 5 a 10 por cento na Suécia, e de mais do dobro em Espanha, devido à grande exposição solar.

As células solares foram anteriormente aplicadas em barcos e caravanas, mas apenas para auxiliar frigoríficos e fogões, e não um motor a sério.

Disse Eric Falkgrim, Technology Leader in Vehicle Design na Scania R&D.

O camião desempenhará tarefas diárias de transporte, com a transportadora sueca Ernst Express, que já colaborou anteriormente com a Scania, em iniciativas semelhantes. Assim, o motorista irá conduzir um camião com 18 metros de comprimento, todo ele revestido com células solares. Ao todo, incluindo tejadilho e a área dos dois lados, serão 140 metros quadrados de recetores de energia do Sol.

Na Suécia, espera-se que os painéis solares gerem em torno de 14 mil kWh, anualmente. Em países mais soalheiros, este valor poderá ser significativamente mais elevado.

Energia aproveitada a andar e durante o estacionamento

O projeto visa que a energia solar alimente o camião enquanto ele estiver na estrada. No entanto, será analisada, num outro teste, a capacidade da energia alimentar a rede elétrica assim que as baterias estiverem completamente carregadas e o camião estiver estacionado.

Então, o projeto é financiado pela agência de inovação do governo sueco, a Vinnova, e envolve, além da Scania e a Ernst Express, a Midsummer, que fabrica painéis solares, a Uppsala University, que coordena investigações avançadas sobre células solares mais eficientes, e a Dalakraft, uma empresa de energia.

Assim sendo, esta poderá ser uma alternativa, se resultar, para os muitos camiões que transitam nas estradas diariamente para efetuar transporte de mercadorias, de país em país.

