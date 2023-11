Ensaio Mercedes-Benz EQE 350 Limousine… um elétrico de luxo

Poderoso, silencioso, espaçoso e luxuoso. Facilmente podemos adjetivar a experiência com um dos mais ilustres elétricos que a Mercedes tem no seu catálogo de venda. Não é barato, estará quase no enquadramento fiscal dos benefícios para empresas, mas, mais que estas questões fiscais, o carro é um regalo para o bolso do seu proprietário quando o assunto é o consumo e a autonomia. Vamos conhecer o prestigiado Mercedes EQE 350 Limousine.

EQE Limousine: um elétrico, que é um Mercedes tradicional!

Os modelos elétricos lançados pelas marcas têm um "quê de futurista e simplista". E para determinado cliente, esta modernidade nem sempre agrada. Mais quando, debaixo do chapéu da sustentabilidade, as marcas apostam em materiais... fracos! Neste caso, a Mercedes entregou, através do EQE 350, um elétrico moderno, que não compromete o luxo e o conforto tradicional! Sim, a tradição ainda é o que era.

No exterior, contamos com a assinatura da Mercedes, com linhas clean e traços modernos, completamente desprovidos de exageros, tão usuais noutras marcas concorrentes da Mercedes. Em destaque estão os discretos puxadores embutidos que, não sendo para todos os gostos, conferem a elegância pedida. Um detalhe interessante são as luzes traseiras em LED com design de hélice 3D, um formato inovador e que é sempre um toque diferente.

O Mercedes EQE 350 está disponível com jantes de liga leve com 21 polegadas, design aerodinâmico sem perder o aspeto desportivo. O carro apresenta-se com medidas generosas, embora num primeiro olhar este possa parecer bem compacto: 4946 mm de comprimento, 1961 mm de largura e 1512 milímetros de altura

Apesar do seu tamanho, a dinâmica a curvar é um exercício que o condutor aprecia. Rápido, suave e preciso. Isto também influenciado pelo diâmetro de viragem, com os seus 12,5 m.

O luxo do interior funde-se quase que naturalmente com a tecnologia

Se por fora o carro num relance parece menos do que de facto é, devido às suas linhas aerodinâmicas, saiba que é puramente ilusão de ótica. O EQE Limousine é consideravelmente espaçoso.

Forrado com materiais de alta qualidade e com acabamentos irrepreensíveis (na nossa opinião, até um pouco exagerado), esta proposta da Mercedes assegura um ambiente futurista quanto baste. A par do pack Air-Balance, que oferece uma experiência de difusão de fragrâncias individual no interior do veículo, o sistema de som surround Burmester envolve os ocupantes numa verdadeira experiência.

Em termos de espaço de mala, esta proposta 100% elétrica da Mercedes oferece 430 litros de bagageira. Não é generosa, mas para uma família de 4 pessoas, com malas para passar um bom fim de semana, o espaço mostrou-se à altura. Foi no limite, mas nada ficou por levar!

A interface do sistema de infoentretenimento ajuda-nos a ter um controlo nos vários parâmetros da condução, mas também da "vida" dentro do habitáculo. Através do ecrã central OLED é de 12,8 polegadas, temos acesso aos seus serviços de navegação, streaming de música e Rádio Internet. Além de podermos mudar a iluminação no interior e adaptar alguns inputs que o carro nos transmite relativo à segurança em vários momentos da viagem.

A pitada de modernidade chega também na forma de um Head-Up Display, que, ainda que não seja para todos os gostas, quem gosta aprecia a informação de segurança disponível: as informações de trânsito, avisos dos sensores exteriores são projetados no para-brisas, diretamente no campo de visão do condutor, prevenindo distrações.

Aqui temos também de aceitar que, tendo em conta a simplicidade que muitas marcas estão a trazer para os seus elétricos, este está muito bem equipado. O que não faltam são ecrãs e informações visuais em todo o lado!

Fomos fazer quilómetros, muitos e com estradas deslumbrantes no interior norte do país. Ao longo da viagem, o sistema a Electric Intelligence fornece parâmetros de navegação que permitem otimizar a autonomia do EQE, promovendo uma condução defensiva e energeticamente eficiente, e o Dynamic Select disponibiliza quatro modos de condução ECO, COMFORT, SPORT e INDIVIDUAL.

Como não poderia deixar de ser, o EQE 350 está generosamente equipado com sistemas de assistência ao condutor, nomeadamente:

Assistente de Estacionamento com Memória;

Assistente Ativo de Estacionamento;

Pack de Assistência à Condução Plus, com vantagens da condução semiautomática;

Assistente ECO;

Assistente Ativo de Estacionamento com Parktronic e câmara 360°.

Além disso, a marca oferece a possibilidade de melhorar a sua proposta:

Pack Conforto Acústico;

Proteção de veículos Guard 360°;

Pack Estacionamento Remoto.

Experiência com o Pedal do acelerador háptico

Comportamento do Mercedes EQE 350 na estrada

A Mercedes equipou o seu EQE 350 com um motor elétrico de 530 Nm de binário, com até 215 kW (292 cv) de potência. Com uma velocidade máxima prevista de 210 km/h, acelera dos 0 aos 100km/h em 6,4 segundos. Sim, fomos viajar "sem ansiedade" porque contávamos com os 606 km de autonomia. Pelo menos confiámos que o "até 606 km" não nos iria desiludir. E não desiludiu!

A capacidade de carregamento deste elétrico puro varia entre 11 kW em corrente alternada e 170 kW em corrente contínua, e a bateria com 89 kWh.

Os condutores deste EQE 350 Limousine podem carregar o seu Mercedes de duas formas: em casa, com a wallbox da marca, que carrega com até 22 kW (corrente trifásica), assegurando um carregamento mais rápido do que uma tomada doméstica convencional; em viagem, com o Mercedes me Charge.

Em resumo:

Tempo de carga CC 10% a 80% SOC (líquido): 32 min

Potência de carregamento máxima CC: 170 kW

Tempo de carga CA 0% a 100% SOC (líquido) Wallbox/estações de carregamento públicas: 9,25 h

Potência de carregamento máxima CA: 11 KW

Conteúdo energético útil da bateria: 89 kWh

Preço

O Mercedes EQE 350 custa 62.516,13 euros sem IVA, com IVA 76.900 euros.

Veredito

Com a oferta atual neste segmento dos 100% elétricos, o consumidor terá de enfrentar uma série de obstáculos até ter uma decisão final. Claro, o preço é sempre o pêndulo. Depois a análise recai se é um veículo empresarial ou particular e tudo o que está em volta destas duas figuras.

O Mercedes EQE 350 Limousine ajuda a ultrapassar grande parte delas. Não é um carro barato, não é uma opção para se enquadrar nas regras fiscais de isenção de impostos nas empresas, não é uma opção para quem quer um carro para poupar dinheiro. Não. Este é um carro para quem quer um veículo de luxo, com muita qualidade de baterias e motor, com um conforto de topo e uma durabilidade bem ao estilo da marca. Portanto, aqui é simples, quem tem dinheiro e quer um bom elétrico, esta será a opção mais consensual.

Como traz linhas clássicas da marca alemã, poderá desafiar o utilizador a procurar dentro dele o caráter mais selvagem, agressivo, no fundo, mais desportivo. Pois por fora as suas linhas são mais de uma tradicional berlinda. No entanto, quando nos sentamos dentro do habitáculo, a conversa é outra.

O Pplware agradece à Sociedade Comercial C. Santos a cedência da viatura para os nossos ensaios.