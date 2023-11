Pix-E Avant: Projetor portátil para as suas sessões de Netflix

Procura um projetor que seja pequeno, que tenha boa qualidade e possa ser usado pelos mais diversos dispositivos? Conheça o Pix-E Avant que tem todas as características que precisa e agora está a um preço irresistível.

O PiX-E Avanté um projetor portátil do tamanho de um smartphone, extremamente leve e fino que facilmente pode ser transportado. Nesse sentido, pode ser usado nas mais diversas atividades, seja para lazer (vídeos ou jogos), seja para trabalho (ex. aulas, reuniões de negócios, etc).

O projetor PiX-E Avant tem tecnologia recente, oferece uma excelente qualidade, tem um bom desempenho e vem com 16 GB de memória de armazenamento interna.

Principais características do Pix-E Avant da Prozis

Design compacto e tamanho reduzido

Bateria integrada de 5000 mAh (até 2 horas de autonomia)

Funciona como powerbank

Vários tipos de conectividade: Wireless, HDMI, USB, microSD, Bluetooth.

Screen Mirroring (via EShare, AirPlay e MiraCast)

Android 7.1.2

Projeta imagens de até 120 polegadas (diagonal).

Menus touch na parte superior

Liga-se sem fios facilmente ao smartphone, tablet ou portátil.

Sendo um Android, está também disponível a loja de aplicações, por onde pode instalar outras apps e muitas outras ferramentas do sistema.

Ao nível das especificações técnicas, destaque para...

Brilho LED: 50 lúmenes ANSI

Dimensões de projeção: 30 - 120 polegadas

Armazenamento Integrado: 16 GB

Resolução: WVGA 854 x 480

Tempo de Carregamento da Bateria: 3 - 4 horas

Consumo de Energia: 5 W

Vida do LED: até 20 000 horas (foco padrão)

O projetor Pix-E Avant da Prozis traz também um controlo remoto e um mini-tripé, que são bastante importantes e úteis para a utilização do equipamento. Na caixa, além do projetor portátil, vem também o controlo remoto, o mini-tripé, um cabo HDMI, carregador e um manual.

Aproveitem a promoção...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir o Pix-E, o projetor portátil da Prozis com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE.