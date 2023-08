Passados mais de 2 anos, Donald Trump volta ao Twitter/X para partilhar a sua foto na polícia

Donald Trump é o polémico ex-presidente dos Estados Unidos da América que atualmente se encontra acusado de vários crimes, nomeadamente pela sua interferência nas eleições de 2020. Caso se lembrem, depois do ataque ao capitólio, o executivo foi banido do Twitter. Mas agora, passados mais de 2 anos e meio, Trump regressou à rede social, agora designada de X, para partilhar a sua fotografia da ficha policial da Geórgia.

Muitos já não se lembram da última vez que ouviram falar de Donald Trump. O irreverente político foi um dos mais polémicos presidentes dos Estados Unidos da América, um mandato que terminou a 20 de janeiro de 2021. Antes desse período terminar, o candidato já sabia que não seria novamente eleito, o que levou a que centenas dos seus apoiantes levassem a cabo a invasão ao capitólio, um motim incentivado pelo próprio Trump.

Nessa altura, no dia 8 de janeiro de 2021, o ainda presidente norte-americano viu as suas contas no Twitter e no Facebook serem bloqueadas. Contudo, após a aquisição do Twitter por Elon Musk, no dia 19 de novembro de 2022, o CEO da Tesla reverteu a situação e voltou a dar o acesso a Trump à sua conta, embora o político se mantivesse em silêncio, pelo menos até agora...

Trump regressa ao Twitter/X para divulgar a foto da ficha da polícia

Hoje, dia 25 de agosto de 2023, ou seja, mais de 2 anos e meio depois do bloqueio, Donald Trump regressou ao Twitter, que agora se chama X, para partilhar a fotografia (mugshot) da sua ficha na prisão do condado de Fulton, na Geórgia. A publicação foi acompanhada pelas palavras ""INTERFERÊNCIA ELEITORAL! NUNCA SE ENTREGUE!" e, no momento em que escrevo, conta já com quase 160 mil visualizações, mais 300 mil republicações, 90 mil comentários e mais de um milhão de gostos.

Após perder as eleições, o político alegou fraude eleitoral, entre outras teorias da conspiração. Atualmente está a ser acusado de tentar anular as eleições de 2020 na Geórgia e, nesse seguimento, Donald Trump entregou-se hoje às autoridades, pagou uma fiança de 200.000 dólares e saiu em liberdade.

Mas, antes disso, ainda foi fotografado pelo sistema fotográfico da polícia, um registo com a sua expressão característica que então partilhou agora na rede social X.