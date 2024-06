Elon Musk afirma que o Roadster da Tesla será capaz de voar

O protótipo da próxima geração do Roadster da Tesla foi revelado pela primeira vez em 2017, e era suposto entrar em produção em 2020, mas tem sido adiado todos os anos desde então. Agora, Elon Musk está novamente a afirmar que o Roadster, "a ser lançado no próximo ano", será capaz de voar.

Musk afirma que o Tesla Roadster será capaz de voar

Apesar da promessa da Tesla de oferecer dezenas de novos Roadsters aos proprietários de Teslas que participassem no seu programa de referência há alguns anos, tornou-se numa espécie de piada e há dúvidas de que alguma vez chegue ao mercado...

No entanto, no início deste ano, o CEO Elon Musk fez alguns comentários raros sobre a próxima geração do Tesla Roadster, reavivando a esperança de que o veículo venha finalmente a ser produzido.

Musk disse que a Tesla irá revelar uma versão atualizada do Roadster da próxima geração, uma vez que o design do veículo ainda a ser revelado já tem 7 anos, e disse que o veículo chegaria ao mercado em 2025.

Não se ouviu nada sobre o veículo desde então e ele não estava na apresentação da reunião de acionistas da Tesla. Agora, Musk voltou a fazer um novo e raro comentário sobre o novo Tesla Roadster - dizendo que ele "pode voar":

O CEO já tinha falado anteriormente sobre uma versão atualizada do novo Tesla Roadster com algo chamado "pacote SpaceX", que incluiria propulsores de ar frio que poderiam teoricamente fazer o veículo "voar", ou melhor, saltar e possivelmente pairar, por curtas distâncias.

Parece que o magnata não se cansa de estar metido em problemas e lançar bombas para o ar. Depois de ter sido acusado de assédio sexual por ex-funcionários da SpaceX e ameaçar banir o iPhone se a OpenAI fosse integrada na IA do iOS 18, Elon Musk afirma agora que o futuro veículo da sua fabricante pode voar. Veremos onde estas afirmações vão parar.

