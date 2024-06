Conheça o Steve, a IA que está a concorrer ao Parlamento no Reino Unido

Se a Inteligência Artificial (IA) parece estar a chegar a todo o lado e a ser integrada em tudo, no Reino Unido, querem-na no Parlamento. Conheça o candidato AI Steve.

Na corrida aos assentos do Parlamento, o Reino Unido conta com o AI Steve, um novo sistema de IA, que consiste num avatar com a imagem de Steve Endacott e com as capacidades de chatbot apuradas pela Neural Voice.

O objetivo não passa por lançar a IA "aos lobos", afinal, esta não estará a executar as suas operações sozinha. A sua "cara", Steve Endacott, continuará a contribuir com a sua vertente humana enquanto aproveita as vantagens da IA.

O AI Steve está a concorrer especificamente para Brighton e Hove, em Sussex, sob o partido independente Smarter UK. Este chatbot de IA estará na vanguarda do diálogo com os eleitores de Brighton e Hove e terá em conta o que estes pretendem ou procuram nas futuras políticas britânicas.

Apesar da iniciativa, a IA não representará exatamente o lado físico das coisas. Um dos seus criadores, Steve Endacott, levá-las-á, por sua vez, para o Parlamento, caso sejam eleitos.

Por via do site oficial do AI Steve, os eleitores podem falar com ele e discutir políticas e governação. Aliás, este é o objetivo específico de Endacott, concretizado em parceria com a Neural Voice.

Na perspetiva de Steve Endacott, o facto de o AI Steve estar disponível para responder a qualquer pergunta feita pelos eleitores poderá ajudar a melhorar a democracia, aproximando os eleitores da política.

Enquanto o Reino Unido conta com uma IA a concorrer ao seu Parlamento, os Estados Unidos temem o impacto que a tecnologia terá nas eleições que se aproximam: