Ensino Superior: começou a terceira fase! Há 3.030 vagas…

As candidaturas para frequentar o Ensino Superior ainda não acabaram e abriu agora a última fase. De acordo com as informações, há 3.030 vagas. Saiba quais os cursos e as Instituições.

Ensino Superior: matrículas começam a 30 de setembro

A partir hoje os candidatos ao Ensino Superior já se podem candidatar à 3.º fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES). Segundo as informações da Direção-Geral de Ensino Superior, há 3.030 vagas em cursos universitários e politécnicos. A lista para Universidades e Politécnicos pode ser consultada aqui.

De relembrar que na 2.º fase ficaram colocados cerca de oito mil estudantes, tendo sobrado quase quatro mil vagas. No entanto, são as instituições de Ensino Superior que decidem se querem disponibilizar todas essas vagas.

Até ao momento já há mais de 50 mil alunos que conseguiram entrar num curso universitário ou politécnico. Os resultados desta última fase vão ser conhecidos a 30 de setembro. É também nesse dia que começam as matrículas, terminando a 02 de outubro.