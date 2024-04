Tesla: equipa de marketing da gigante só durou quatro meses

Cerca de quatro meses após a sua criação, a Tesla despediu a equipa que uniu para trabalhar a área do marketing e para dedicar-se ao crescimento.

De facto, os anúncios sobre a Tesla não abundam, tendo a marca crescido sem recorrer, diretamente, a publicidade. Em maio de 2023, porém, Elon Musk prometeu aos investidores que a empresa iria "experimentar um pouco de publicidade e ver como funciona". Em janeiro, essa promessa foi cumprida, com a criação de uma equipa de marketing.

Vários desafios depois, a empresa já demitiu cerca de 40 membros dessa equipa. Aliás, segundo a imprensa, apenas quatro meses depois de lançar a equipa dedicada ao marketing e ao crescimento, a Tesla despediu abruptamente todo o departamento.

Conforme partilhado por Elon Musk no X, "os anúncios eram demasiado genéricos - podia ter sido qualquer carro".

O comentário do CEO da Tesla surgiu, em resposta ao de Nic Cruz Patane, que opinou relativamente aos anúncios da Tesla. Conforme disse, "a Tesla poderia ter feito um trabalho melhor", destacando mais os atributos dos seus carros.

Esta dissolução da equipa de marketing, que estaria a trabalhar no crescimento da Tesla, surge a par de números pouco animadores relativos ao primeiro trimestre do ano e dos problemas relacionados com a Cybertruck.

Embora a equipa de marketing não tenho durado, a Tesla não estará na sua melhor fase, considerando que os números de vendas para o primeiro trimestre de 2024 mostram uma queda de 13,3% em comparação com o ano passado. Além disso, recentemente, foi despedida 10% da sua força de trabalho.

Leia também: