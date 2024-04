Tesla está alegadamente a despedir mais de 10% da sua força de trabalho

A Tesla está novamente a proceder a uma vaga de despedimentos de pessoal. De acordo com um e-mail interno, a empresa de mobilidade elétrica vai despedir mais de 10% da sua força de trabalho global, o que poderá traduzir-se em cerca de 14.000 trabalhadores dos 140.000 que tem em todo o mundo.

Trata-se, no entanto, de um número consideravelmente inferior aos rumores anteriores, segundo os quais os despedimentos deveriam afetar 20% dos trabalhadores da Tesla. Nesta fase, não se sabe quais os gestores, equipas ou áreas mais afetadas.

No entanto, tanto Drew Baglino, vice-presidente sénior da Tesla para a engenharia de propulsão e energia, como Rohan Patel, presidente de política da empresa, perderam o símbolo do Twitter que indica que são "afiliados da Tesla", o que pode significar que ambos os gestores fazem parte desta vaga de despedimentos. Os seus cargos, no entanto, ainda estão listados no site da empresa.

Elon Musk justificou as demissões citando "uma revisão abrangente da organização" com o objetivo de reduzir custos e aumentar a produtividade. A Tesla também terá tomado outras medidas para atingir os seus objetivos, como a redução dos turnos na Gigafactory em Austin, Texas, onde é fabricada a Cybertruck.

Elon Musk, sobre a recente vaga de despedimentos na Tesla

Abaixo está a carta completa que Elon Musk enviou aos seus funcionários:

Ao longo dos anos, temos tido um crescimento muito rápido, com várias fábricas a aumentar a produção em todo o mundo. Este crescimento acelerado levou à duplicação de alguns postos de trabalho e funções em determinadas áreas. À medida que nos preparamos para a próxima fase de crescimento da Tesla, é extremamente importante analisar todos os aspetos da empresa para reduzir custos e aumentar a produtividade. Como parte deste esforço, efetuamos uma análise abrangente da organização e tomámos a difícil decisão de reduzir a nossa força de trabalho em mais de 10% a nível global. Não há nada que eu deteste mais, mas é algo que temos de fazer. Isto permitir-nos-á ser mais inovadores e manter a nossa dinâmica para a próxima fase de crescimento. Quero agradecer a todas as pessoas que estão a deixar a Tesla pelo seu trabalho árduo ao longo dos próximos anos. Estou profundamente grato pelas suas contribuições para a nossa missão e desejo-lhes sucesso nas oportunidades que se avizinham. É muito difícil para mim despedir-me. Para aqueles que permanecem na Tesla, quero agradecer-vos por enfrentarem o difícil desafio que temos pela frente. Estamos a desenvolver algumas das tecnologias mais revolucionárias nos setores automóvel, das energias renováveis e da inteligência artificial. À medida que nos preparamos para a próxima fase, a vossa determinação fará uma enorme diferença na concretização dos nossos objetivos. Muito obrigado, Elon.

