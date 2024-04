Matrículas arrancam hoje! Portal está com alguns problemas

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar várias ações no que diz respeito a matrículas. Hoje começam as matrículas para a educação pré-escolar e 1.º ano de escolaridade, mas o portal está com alguns problemas.

O Portal das Matrículas está disponível em portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através do cartão de cidadão, mas também da chave móvel digital ou das credenciais de acesso ao Portal das Finanças.

Alguns encarregados de educação estão a tentar aceder ao Portal das Matrículas, mas recebem a mensagem “serviço não disponível”.

Se é Encarregado de Educação, antes de iniciar a matrícula ou renovação de matrícula, garanta que tem consigo:

O seu documento de identificação;

O documento de identificação do seu educando;

Uma fotografia em formato digital do seu educando;

O seu Número de Identificação Fiscal e o do seu educando;

O Número de Identificação da Segurança Social do seu educando se pretender beneficiar dos apoios da Ação Social Escolar.

Antes de iniciar o processo de matrícula, a/o Encarregada/o de Educação deverá efetuar a sua autenticação no Portal das Matrículas. A autenticação poderá ser efetuada com recurso ao Cartão de Cidadão, Chave Móvel Digital ou credenciais de acesso aos sistemas da Autoridade Tributária.

Prazos para realizar matrículas

A seguinte tabela apresenta os prazos para realizar a matrícula do seu filho. De salientar que hoje começa o prazo para realizar a matrícula dos alunos que vão frequentar educação pré-escolar e 1.º ano de escolaridade

Deve usar este Portal para:

Matrícula, pela primeira vez, na educação Pré-Escolar e no 1.º ano do ensino básico;

Renovar matrícula, na transição para o 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos;

Renovar matrícula para os outros anos sempre que pretenda ou seja necessária: A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino; A alteração de encarregado de educação; A mudança de curso ou de percurso formativo; A escolha de disciplinas.



Para consultar o mapa de todas as escolas disponíveis, clique aqui.