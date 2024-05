Mais um aviso: se utiliza alguma destas palavras-passe, altera-a!

Com o crescimento dos ciberataques, as palavras-passe definidas pelos utilizadores, muitas vezes pouco seguras, são facilmente descobertas pelos hackers, tornando as plataformas ou aplicações vulneráveis. Uma análise recente determinou as palavras-passe associadas à cultura pop mais perigosas para utilizar.

De acordo com a Mailsuite, são tentados 2200 ciberataques por dia, pelo que uma palavra-passe forte é uma ferramenta de defesa muito importante. Apesar de a maioria saber que não deve repetir palavras-passe, 25% das pessoas utilizam a mesma chave em mais de 11 sites e aplicações. Isto é significativamente problemático, porque, quando um hacker descobre a palavra-passe de um site ou aplicação, consegues aceder a vários outros.

Ainda que os sites solicitem que os utilizadores definam palavras-passe com letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, a verdade é que nem assim a segurança é garantida.

Para ajudar os utilizadores com as suas palavras-passe, a Mailsuite analisou violações de dados recentes e encontrou determinadas palavras-passe da cultura pop que são demasiado perigosas para serem utilizadas.

De modo a determiná-lo, 300 milhões de palavras-passe expostas em violações de dados foram cruzadas com uma lista de mais de 2612 termos da cultura pop e 63.849 variações com diferenças de maiúscula e minúscula, pontuação e espaçamento.

Cada uma destas palavras-passe foi colocada numa categoria da cultura pop (por exemplo, filmes, música, desporto, jogos de vídeo, etc.) e a Mailsuite contou o número de vezes que cada palavra-passe apareceu numa violação de dados: quanto maior o número, mais perigosa é a palavra-passe.

Segundo as conclusões desta análise, citadas pelo Phone Arena, são estas as palavras-passe mais perigosas relacionadas com a cultura pop:

Superman é a palavra-passe mais perigosa (vista 584.697 vezes);

é a palavra-passe mais perigosa (vista 584.697 vezes); Eminem é a palavra-passe mais perigosa relacionada com música (vista 286.263 vezes);

é a palavra-passe mais perigosa relacionada com música (vista 286.263 vezes); Zac Efron é o nome de ator mais perigoso (vista 24.268 vezes);

é o nome de ator mais perigoso (vista 24.268 vezes); Minecraft é a palavra-passe mais perigosa relacionada com videojogos (vista 215.934 vezes);

é a palavra-passe mais perigosa relacionada com videojogos (vista 215.934 vezes); New York Yankees é a palavra-passe mais perigosa relacionada com desporto (vista 170.241 vezes).

Esta questão das palavras-passe, sobre a qual já falámos inúmeras vezes, é verdadeiramente importante, pois é por via dessas chaves secretas que protege dados e informações nas mais variadas aplicações e plataformas, como as do banco, por exemplo. Surpreendentemente, apesar da sua importância, uma em cada cinco pessoas utiliza "palavra-passe" como palavra-passe.

Se quiser criar uma palavra-passe segura, crie uma com, pelo menos, 14 caracteres, utilizando uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, e caracteres especiais. De ressalvar que não deve utilizar datas, incluir informações pessoais, como o nome de um animal de estimação, nem usar uma palavra que possa ser encontrada num dicionário - existe um tipo de ataque que utiliza um software para percorrer as palavras de A a Z para decifrar a que está a utilizar.