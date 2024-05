China reforça ofensiva: mais de 780 milhões de euros para as baterias de estado sólido

A China está imparável, com muitos planos em andamento para estimular e potencializar as suas indústrias. Em mais um passo na sua ofensiva, o país irá, alegadamente, dedicar mais de 780 milhões de euros ao apoio da investigação e desenvolvimento de baterias de estado sólido.

Segundo o jornal estatal China Daily, citando várias fontes, seis empresas chinesas irão, alegadamente, receber apoio para investigação e desenvolvimento de baterias de estado sólido do governo. São elas a CATL, a BYD, a China FAW Group, a SAIC Motor Corp, a Beijing WeLion New Energy Technology e a Geely Auto Group.

Esse apoio traduzir-se-á em seis mil milhões de yuans (cerca de 780 milhões de euros), num apoio sem precedentes liderado por ministérios governamentais. No âmbito deste apoio, as empresas serão encorajadas a realizar investigação e a desenvolverem soluções relacionadas com baterias de estado sólido.

De acordo com a imprensa, o programa será dividido em sete categorias centradas em diferentes caminhos tecnológicos de baterias de estado sólido, incluindo polímeros e sulfuretos.

Pela sua densidade energética potencialmente elevada, segurança e vantagens de baixo custo, as baterias de estado sólido são amplamente reconhecidas como a tendência de desenvolvimento das baterias da próxima geração. Assim sendo, os países estão a aumentar os seus investimentos.

O investimento a ser feito pelo Governo da China pode impulsionar um mercado no valor de biliões de yuan, injetando um novo impulso na transição verde global e no desenvolvimento sustentável.

Segundo um porta-voz da CATL, numa entrevista ao CnEVPost, no início deste mês, a empresa é líder no setor das baterias de estado sólido, reunindo já um robusto inventário. Apesar disso, outros nomes já começam a mostrar as suas propostas ao mercado, como a NIO, a Gotion High-tech e a Sunwoda.