Há cada vez mais utilizadores no plano de anúncios da Netflix e publicidade vai aumentar

A forma que a Netflix encontrou para reduzir o preço dos seus planos foi simples. Criou uma proposta com publicidade, que se tem mostrado a escolha quase óbvia para cada vez mais utilizador. Agora, os números mostram de forma clara que há cada vez mais utilizadores no plano de anúncios da Netflix. A parte pior é que a publicidade vai aumentar em volume.

Cada vez mais gente no plano de anúncios da Netflix

O plano com anúncios da Netflix está a revelar-se um sucesso no meio da crise do custo de vida e das famílias que têm de equilibrar os preços de vários serviços de streaming, mesmo com o aumento de 1 dólar no plano da Netflix em março. No seu recente Upfront, o evento anual de publicidade da Netflix, o serviço de streaming confirmou tudo.

Revelou que conta agora com mais de 250 milhões de subscritores no seu plano com anúncios, um aumento face aos 190 milhões de novembro de 2025. Mais de 80% dos subscritores do plano com anúncios veem a Netflix ativamente todas as semanas, segundo a empresa, e estes subscritores vão ver ainda mais anúncios.

A gigante do streaming tem planos para os levar a podcasts em vídeo e ao novo feed de vídeos verticais Clips em 2027. O Clips é um feed de vídeos verticais semelhante ao TikTok, onde os utilizadores podem navegar por excertos de séries, filmes e especiais da Netflix, bem como trailers de futuros lançamentos. Foi concebido para ajudar os utilizadores a encontrar ideias para assistir em seguida.

Revelado que publicidade vai aumentar

Ainda não se sabe exatamente como os anúncios funcionarão nos Clips ou nos podcasts. A Netflix pode optar por integrar anúncios nos próprios podcasts, com os apresentadores a apresentarem o segmento, ou pode funcionar como um intervalo comercial típico de TV dentro de cada episódio.

A Netflix também planeia introduzir "cargas de anúncios personalizadas e limites de frequência que ajustam dinamicamente os anúncios que os nossos subscritores veem, com base nos seus hábitos de visualização". A Netflix não partilhou mais detalhes sobre como isto funcionaria. Para já a grande questão é se o aumento do consumo de conteúdos na Netflix poderá resultar em menos anúncios por episódio ou filme.

A Netflix vai expandir o seu plano com anúncios para mais 15 países no próximo ano: Áustria, Bélgica, Colômbia, Dinamarca, Indonésia, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Peru, Filipinas, Polónia, Suécia, Suíça e Tailândia. Será também natural que em breve também Portugal receba este plano mais barato e com a presença de publicidade.