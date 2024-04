Queda das vendas do iPhone devolvem primeiro lugar à Samsung

A Apple e a Samsung jogam com os lugares cimeiros da tabela, enquanto fabricantes de smartphones que mais equipamentos vendem. Agora, a queda das vendas do iPhone devolveram a primeira posição à empresa de tecnologia sul-coreana.

Segundo dados recolhidos pela empresa de investigação IDC, citados pela Reuters, as vendas de smartphones da Apple caíram cerca de 10% no primeiro trimestre de 2024 (9,6%). Estas foram prejudicadas pela intensificação da concorrência das fabricantes de smartphones Android que pretendem alcançar o primeiro lugar.

Apesar de as vendas globais de smartphones terem registado um aumento de 7,8%, para 289,4 milhões de unidades entre janeiro e março, os números da Apple não foram tão felizes. Afinal, a Samsung conquistou 20,8% da quota de mercado, bem como o primeiro lugar, ocupado pela empresa de Cupertino.

O declínio acentuado das vendas da Apple ocorre pouco tempo depois do seu desempenho no trimestre de dezembro, quando ultrapassou a Samsung enquanto fabricante de smartphones n.º 1 do mundo.

Samsung vendeu mais smartphones do que a Apple

Com a Samsung no primeiro lugar, a Apple ocupa o segundo, com 17,3% de quota de mercado. Enquanto a primeira, da Coreia do Sul, vendeu mais de 60 milhões de telemóveis no primeiro trimestre deste ano, a segunda vendeu 50,1 milhões de iPhones.

Os resultados têm mostrado um crescimento exponencial das marcas chinesas. Embora não ultrapassem estas duas gigantes, aproximam-se cada vez mais delas. Afinal, a Xiaomi, que é uma das principais fabricantes de smartphones da China, assegurou a terceira posição, com uma quota de mercado de 14,1% durante o primeiro trimestre.

A Reuters teoriza que a queda da Apple demonstra os desafios enfrentados no seu terceiro maior mercado, uma vez que algumas empresas chinesas e agências governamentais têm decidido limitar o uso de dispositivos Apple pelos funcionários.