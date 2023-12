Com tantas propostas de smartphones Android, é normal que os utilizadores procurem referências e ajuda para escolher os melhores. Estes equipamentos são muitas vezes similares e são pequenas otimizações que os tornam únicos. Para ajudar nestes momentos a Antutu revela a sua lista dos smartphones mais poderosos e a referente a novembro surgiu agora.

É já uma tradição a publicação da lista de equipamentos Android pela Antutu todos os meses. Esta contempla os mais poderosos e os que mais vão conseguir oferecer aos utilizadores em termos de desempenho direto, levando em conta vários fatores.

Para novembro a lista continua a ser dominada por smartphones equipados com o SoC Snapdragon 8 Gen 3 e Gen 2, com uma honrosa exceção para um SoC Dimensity 9200+ no último posto. Assim, a lista começa encabeçada pelo recém-chegado Xiaomi 14 Pro que destronou o líder dos dez primeiros do mês anterior, um OnePlus Ace 2 Pro que nem aparece nesta nova lista.

O segundo lugar neste top dos smartphones mais potentes do mercado global é ocupado pelo Nubia Z50S Pro, com 1.640.868 pontos. No terceiro degrau do pódio temos o RedMagic 8 Pro+, um smartphone Android dedicado ao gaming que até outubro ocupava o primeiro lugar neste ranking e agora fecha as posições de honra com 1.639.221 pontos.

Na quarta e quinta posições desta classificação encontramos o RedMagic 8S Pro, um smartphone também dedicado ao gaming e que consegue boas prestações. A lista segue com o Samsung Galaxy S23+, com uma pontuação de 1.637.830 e 1.560.297 pontos respetivamente.

A termianr esta lista, temos as restantes propostas para os dez telemóveis mais potentes do mundo preparadas pela AnTuTu. Estas posições são ocupadas, e nesta ordem, pelo Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Nubia Z50, Samsung Galaxy S23 Ultra e Xiaomi 13T Pro.

Esta é mais uma lista em que fica claro o domínio dos SoCs da Qualcomm no ecossistema Android, mesmo com o que a MediaTek tem conseguido oferecer. Além disso, fica também patente a qualidade da oferta neste campo e como estes são poderosos. Os testes da Antutu mostram isso mesmo e como estes têm melhorado.