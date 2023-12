O último fim de semana foi complicado para o Beeper Mini e tudo o que oferece ao trazer o iMessages para o Android. Depois de um lançamento mediático e com uma adesão elevada, acabou por ser bloqueado pela Apple. Este serviço regressa agora, mas com uma diferença grande no serviço que oferece aos utilizadores do Android.

A equipa de programadores do Beeper Mini tiveram um fim de semana muito atarefado. Tentaram a todo o custo trazer de volta apara o Android a sua oferta única e dar assim a todos a possibilidade de terem acesso ao iMessages nos smartphones com o sistema da Apple.

Tal como prometido, este serviço voltou, mas aparentemente não nos mesmos moldes em que foi apresentado na passada semana. A culpa é mesmo das alterações que a Apple realizou e que impediram o acesso aos servidores do iMessage da empresa. A adaptação necessária foi realizada e tudo está normalizado.

Update is now live on Play Store. No need to download from our website anymore. https://t.co/igY9ZZAztK — Beeper (@onbeeper) December 11, 2023

Ainda assim, e do revelado, nesta nova versão do Beeper Mini, os utilizadores passam a ter de usar um Apple ID. Remove o suporte ao número de telefone e permite que os utilizadores continuem com o iMessage através do seu ID Apple. Isso elimina um dos maiores argumentos de venda do Beeper Mini, a não utilização de um login no Apple ID e a utilização do número de telefone do seu smartphone Android.

Ao mesmo tempo, os criadores do Beeper Mini confirmaram que continuam a usar o método de engenharia reversa para se ligar ao iMessage. Garantem que continuam a não usar usando farms de servidores Mac para fazer a ligação aos servidores da Apple para oferecer este serviço de mensagens no Android.

Thank you Senator Klobuchar for inviting us to testify for the Senate Judiciary subcommittee, and for your support on this issue. Let's get the AICO brought to vote! https://t.co/QVJbqw6k0K — Eric Migicovsky (@ericmigi) December 12, 2023

O Beeper Mini também mudou o seu modelo de negócio, devido à confusão que está instalada. Esta app e este serviço são agora gratuitos e não exigem uma assinatura de 2 dólares mensais. Neste caso, os utilizadores são convidados a fazer uma doação. É, no entanto, certo que esta app e este serviço não vão ficar gratuitos para sempre.

Este poderá ser apenas mais um passo nesta verdadeira corrida entra a Apple e a Beeper. Curiosamente, esta luta de um gigante contra uma proposta mais pequena ganha a atenção das autoridade e há já quem esteja a investigar a posição da Apple contra o Beeper Mini e o iMessage de volta para o Android.