Starship Simulator no bom caminho para conquistar o Cosmos

O jogo Starship Simulator que se encontra neste momento numa campanha no Kickstarter, encontra-se no bom caminho para poder vir a ver as luzes das estrelas. Apesar de ainda lutar por atingir objetivos pré-estabelecidos para poder ser lançado, o jogo já conseguiu algumas metas importantes.

Os estúdios indie Fleetyard Studios Ltd, sediados em Inglaterra, encontram-se a preparar o seu projeto Starship Simulator, que já conta com 3 anos de trabalho e desenvolvimento.

A equipa recorreu ao famoso serviço de crowdfunding Kickstarter, como forma de garantir que Starship Simulator tem uma hipótese real de ver as luzes das estrelas e os resultados têm sido bastante interessantes.

Com efeito, e a avaliar pelo comunicado recente, o conceito e potencial por detrás deste jogo de exploração espacial passou e a equipa já conseguiu algumas metas importantíssimas.

Starship Simulator é um jogo de exploração espacial que coloca os jogadores na pele de um comandante (e não só!) de uma nave intergaláctica e que tem ao seu dispor, toda a liberdade de escolha que o Universo disponibiliza.

Tal como o responsável pelo jogo (Dan Govier) refere, o jogo prende-se com dois aspetos fundamentais. Por um lado a própria nave que é composta por várias áreas distintas e todas elas cruciais para o seu normal funcionamento. Áreas como Motores, Zona Médica, área de Suporte de Vida.... são fundamentais para o sucesso das missões e os jogadores terão de conhecer bem as suas naves para as poder manter operacionais. Tratam-se de naves com os seus sistemas meticulosamente simulados, com Kms e Kms de cabos de alimentação, de comunicação,... e todos os aparelhos e maquinaria que estamos habituados a ver em filmes do género.

Aliás, uma das features do jogo é a de permitir que os jogadores assumam o papel de determinadas funções dentro da nave para controlar e gerir essas mesmas áreas. Desde o Comandante, a um técnico de Engenharia, ou mesmo um simples passageiro, o jogador pode vestir a pele de todos e as missões que lhes serão assignadas, sê-lo-ão de acordo com o seu papel dentro da nave.

Por outro lado, o próprio Cosmos é outro aspeto fundamental do jogo. Starship Simulator apresenta-nos um Cosmos gigantesco composto por milhões de planetas, estrelas e outros corpos celestes. Os jogadores poderão viajar para onde bem entenderem e explorar os cantos mais recônditos do Universo. No Espaço não há sinais de proibido pelo que a liberdade de decisão é o prato forte que o jogo nos tem para oferecer.

Sendo um jogo de exploração espacial, será de supor que possam vir a existir encontros com civilizações alienígenas e segundo Dan, elas existem em Starship Simulator. Com uma liberdade total de exploração do Cosmos e dos seus planetas, cada aterragem num planeta novo poder-nos-á presentear com surpresas inimagináveis tais como, paisagens deslumbrantes ou encontros com espécies nativas desses planetas.

Um outros aspeto importante é a compatibilidade do jogo com VR.

Starship Simulator é um projeto bastante ambicioso e como tal o programa Kickstarter é um degrau fundamental na sua criação. Até agora, as coisas estão a correr bem e, pelos vistos, o potencial do jogo está a ser percebido por muitos fãs. Em apenas 20 dias, o jogo já conseguiu reunir mais de 300.000 libras, ou seja, está no bom caminho.

Mas, ainda há muito mais caminho para percorrer! As Estrelas esperam Starship Simulator aqui no Kickstarter.