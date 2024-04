Fatura da eletricidade vai ter “valor extra” já este mês! Porquê?

Quem tem vindo a acompanhar o mercado da eletricidade sabe que Portugal teve recentemente preços negativos. No entanto, a partir deste mês haverá um extra na fatura de eletricidade. Saiba qual a razão.

Fatura: estima-se que haja um aumento de 0,3 cêntimos por cada kilowatt hora consumido

A tarifa social de energia é um apoio social que consiste num desconto na tarifa de acesso às redes de eletricidade em baixa tensão e/ou de gás natural em baixa pressão, que compõe o preço final faturado ao cliente de eletricidade e/ou de gás natural. E é por causa da tarifa social que a sua fatura de eletricidade vai aumentar.

De acordo com o Expresso, a atribuição de descontos na “conta da luz” às famílias com menores rendimentos tem um custo. Se até agora esse encargo era suportado apenas por alguns produtores de eletricidade, agora, dois terços do custo serão passados aos comercializadores de energia, que podem repercutir o encargo no cliente final. Estima-se que haja um aumento de 0,3 cêntimos por cada kilowatt hora consumido.

De referir que desde 2020 a Tarifa Social de Energia também passou a incluir pessoas em situação de desemprego. Segundo revela a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a tarifa social de eletricidade beneficiou em março mais de 758 mil famílias em Portugal continental.