Nova apresentação Indie World revela muitas e boas novidades

A mais recente Indie World, emitida pela Nintendo no inicio desta semana, veio revelar muitas e boas novidades a caminho da Nintendo Switch. Trata-se de uma lista de jogos para todos os gostos onde não será difícil encontrar boas alternativas. Venham conhecê-la...

Foi no inicio da semana que a Nintendo emitiu a mais recente Indiw World, uma iniciativa que tem como objetivo o de revelar à comunidade de jogadores da Nintendo Switch (e não só) quais as novidades que vêm a caminho da consola.

Na sua maioria, tratam-se de jogos desenvolvidos por pequenos estúdios sem grandes orçamentos e, na lista, podemos encontrar alguns jogos bem interessantes.

A lista

Na mais recente apresentação Indie World, a Nintendo revelou uma entusiasmante lista de jogos independentes que se preparam para chegar à Nintendo Switch em 2023 e 2024.

Como primeiro destaque da transmissão, foi anunciado que Shantae Advance: Risky Revolution, uma sequela direta do jogo Shantae original – e que demorou mais de 20 anos a ser concluído – será lançado para a Nintendo Switch em 2024.

Na apresentação também foi revelado que Outer Wilds: Archaeologist Edition, o qual inclui o aclamado mistério em mundo aberto Outer Wilds e a sua expansão, Echoes of the Eye, aterrará na Nintendo Switch a 7 de Dezembro.

Outros dos destaques foram Core Keeper, uma aventura de mineração de estilo sandbox na qual até oito jogadores exploram juntos no modo multijogadores online, disponível para a Nintendo Switch no verão do ano que vem; On Your Tail, um encantador simulador de vida que decorre na Itália e se foca na narrativa com uns toques de resolução de mistérios, que chega à Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas em 2024; Backpack Hero, um roguelike de gestão de inventário em que a boa organização da mochila é a chave para desbloquear poderes, disponível na Nintendo Switch ainda hoje; e Moonstone Island, um simulador de vida e de colecionismo de criaturas num mundo aberto com 100 ilhas para explorar, que chega à Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas na primavera.

Podem assistir à apresentação na integra de seguida:

Mas vamos conferir a lista de novidades apresentadas na Indie World:

Lista Shantae Advance: Risky Revolution da WayForward: Shantae, a meio-génio preferida de todos, está de volta nesta sequela autenticamente retro do jogo original de 2002, concluída e lançada 20 anos depois. Este jogo de ação, aventura e plataformas inclui toda a ação que os fãs de Shantae se habituaram a esperar, como ataques com o cabelo ou danças do ventre, juntamente com múltiplos capítulos, inúmeros labirintos e povoações, seis transformações em criaturas, bosses temíveis e um modo de competição para quatro jogadores. Uma nova mecânica de jogo permite à Shantae criar novos caminhos em cada área através da manipulação do primeiro plano e do fundo, movendo-se entre as suas camadas para navegar e explorar cada nível. Shantae Advance: Risky Revolution chega à Nintendo Switch em 2024.

dos Pugstorm e Fireshine Games: Explore uma vasta caverna repleta de criaturas, relíquias e recursos nesta aventura de mineração de estilo sandbox, em que até oito jogadores podem trabalhar em conjunto no modo multijogadores cooperativo online. Na pele de um aventureiro que sente a atração de uma misteriosa relíquia, a sua missão será desvendar os segredos deste mundo há muito esquecido. Não importa se preferir avançar lentamente, recolhendo recursos, cuidando de plantações e construindo bases, ou mergulhar diretamente na ação, melhorando as habilidades, enfrentando bosses ancestrais e explorando a paisagem em constante mutação, Core Keeper convidará todos a jogarem da forma que mais gostarem na Nintendo Switch no verão de 2024. On Your Tail dos Memorable Games e Humble Games: Na pele da jovem e intrépida detetive Diana, os jogadores terão de explorar a charmosa vila balnear de Borgo Marina neste simulador de vida focado na narrativa. Mas há mistérios à espreita por detrás do exterior idílico da vila. Investigue as ruas e lojas em busca de pistas e colecione Clue Cards para ajudar a desmascarar o ladrão que ameaça a outrora pacífica vila. Quando não estão a resolver mistérios, os jogadores podem aproveitar as suas férias à beira-mar, indo à praia, passando tempo com os amigos, divertindo-se no salão de jogos, pescando e muito mais. On Your Tail chega à Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas em 2024.

dos Mi’pu’mi Games e astragon Entertainment: Um mundo de conto de fadas está a ser assolado pelo “uivo”, uma praga sinistra que se propaga por meio do som. Só uma profeta surda poderá encontrar a cura e devolver a paz a estas terras. Terá de recorrer às suas armas e ao seu engenho para avançar neste jogo de estratégia por turnos com um estilo artístico de desenhos pintados à mão. As cativantes mecânicas de combate desafiam os jogadores a prever as ações dos inimigos, forçando-os a planear até seis passos à frente e utilizando os ambientes interativos a seu favor. Derrote monstros para recolher recursos e melhorar o seu arsenal de habilidades em constante expansão e estabeleça a sua rota pelo mapa do mundo para descobrir caminhos secretos e desvendar novas habilidades. Howl chega à Nintendo Switch ainda hoje. Também estará disponível em simultâneo uma demo gratuita na Nintendo eShop. The Star Named EOS dos Silver Lining Studio e PLAYISM: Mergulhe num belíssimo mundo panorâmico desenhado à mão e deixe-se envolver por este jogo de aventuras e quebra-cabeças narrativo na primeira pessoa que explora a fotografia e as várias maneiras em que é possível capturar os momentos efémeros que formam as nossas vidas. Jogue na pele de Dei, um jovem fotógrafo que segue a pista da sua mãe. Encontre e colecione objetos repletos de memórias e ajude o Dei a descobrir a verdade sobre a ausência da mãe. The Star Named EOS está disponível para a Nintendo Switch na primavera do ano que vem.

dos Jaspel e Different Tales: Backpack Hero é um roguelike de construção de baralhos com uma peculiaridade. O foco aqui não é tanto o que carrega, mas sim a forma como organiza os objetos na sua mochila, colocando-os no local certo para desbloquear os seus verdadeiros poderes. Explore a masmorra ancestral, enfrente inimigos em batalhas por turnos e encontre uma variedade de personagens invulgares. Assuma o papel de um dos cinco Backpack Heroes disponíveis, cada um com poderes, mecânicas e objetos próprios. Graças aos tesouros que encontrar na masmorra, poderá ajudar a sua povoação, Haversack Hill. Reconstrua, expanda e decore a povoação, obtenha a gratidão dos residentes e torne-se um verdadeiro herói da comunidade. Backpack Hero chega à Nintendo Switch ainda hoje. Blade Chimera dos Team Ladybug/WSSplayground e PLAYISM: Numa Osaca futurista e distópica, um grupo denominado “Missa Association” está encarregado de proteger a cidade dos ataques dos demónios. Um dos seus membros parte numa missão arriscada quando as coisas dão para o torto neste jogo de ação de estilo “pixel art” 2D. Empunhe a poderosa Lumina Sword, um demónio transformado numa arma mortífera, que não só dilacera os adversários como também interfere com o próprio tempo, restaurando escadas, pontes e plataformas outrora destruídas para alcançar novas áreas. Conseguirá dominar os poderes da Lumina Sword? Blade Chimera estará disponível na Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas na primavera do ano que vem.

da inkle: Guie a Moira à medida que corre, salta, escala e abre caminho até ao seu objetivo neste jogo de plataformas narrativo 2.5D com elementos de ritmo e ação. Atravesse os picos e vales das terras altas escocesas, recorrendo a centenas de rotas diferentes e descubra atalhos e surpresas pelo caminho. O tempo é vital à medida que tenta alcançar a costa o mais rapidamente possível, com chuvas, tempestades e neve a atrapalhar a sua progressão. Alguns vales contêm sequências musicais de corrida, em que os jogadores terão de saltar no momento certo ao som de uma frenética banda sonora escocesa para avançar rapidamente pelo terreno de jogo. A Highland Song chega à Nintendo Switch a 5 de dezembro. O jogo estará disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop. Moonstone Island dos Studio Supersoft e Raw Fury: Este simulador de vida em que os jogadores colecionam criaturas, exploram masmorras e constroem baralhos possui 100 ilhas celestes geradas procedimentalmente que podem explorar com o objetivo de se tornarem alquimistas reconhecidos mundialmente. Existem mais de 60 adoráveis espíritos para colecionar através de envolventes combates com cartas. Enquanto descansam e se integram na comunidade, os jogadores podem fabricar objetos, cuidar das suas quintas, preparar poções, decorar as suas casas, fazer amizade com os residentes e até apaixonar-se. Moonstone Island estará disponível na Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas na primavera do ano que vem.

dos Misty Mountain Studio e Neon Doctrine: Nesta novela visual detetivesca não linear que decorre no circo itinerante de Morgan, a ilusionista principal desapareceu. Um duo invulgar, composto por outra ilusionista do circo e por um detetive com amnésia, investiga à vez o desaparecimento da Hattie, cada um recorrendo à sua própria perspetiva e às informações que for recolhendo. Com apenas um número limitado de ações, os jogadores deverão decidir cuidadosamente quais as pistas que deverão investigar, procurando contradições nas provas que encontrarem. Organizando as suas pistas e ficando a conhecer cada uma das personagens invulgares do circo, os nossos heróis deverão resolver o caso e desafiar todas as que parecerem suspeitas. Death Trick: Double Blind chega à Nintendo Switch em 2024 como exclusivo temporário para consolas. Uma demo gratuita estará disponível ainda hoje na Nintendo eShop. Outer Wilds: Archaeologist Edition dos Mobius Digital e Annapurna Interactive: Nesta aventura de mundo aberto, os jogadores terão de explorar vários planetas em busca de pistas, sinais estranhos e textos alienígenas antigos para decifrar. Mas o sistema solar está aprisionado num loop temporal e cada planeta mudará de forma drástica durante a exploração. Mergulhe numa cidade subterrânea antes que seja engolida pela terra e mais. Encontre as chaves que desbloquearão os segredos do sistema solar nos locais mais ocultos e perigosos e, em seguida, desvende o maior segredo de todos na expansão Echoes of the Eye incluída nesta edição. Outer Wilds: Archaeologist Edition aterra na Nintendo Switch a 7 de dezembro. O jogo estará disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop.

Para além dos títulos destacados acima, também foi transmitida uma montagem com ainda mais títulos independentes a caminho da Nintendo Switch, incluindo:

Planet of Lana , uma aventura cinematográfica com quebra-cabeças enquadrada numa saga épica que se estende por séculos e galáxias, disponível para a Nintendo Switch na primavera do ano que vem.

, uma aventura cinematográfica com quebra-cabeças enquadrada numa saga épica que se estende por séculos e galáxias, disponível para a Nintendo Switch na primavera do ano que vem. Enjoy the Diner , uma misteriosa aventura narrativa com elementos “point and click”, disponível ainda hoje para a Nintendo Switch.

, uma misteriosa aventura narrativa com elementos “point and click”, disponível ainda hoje para a Nintendo Switch. Heavenly Bodies , um deliciosamente frustrante jogo espacial de quebra-cabeças baseado em física que desafia os jogadores a concluírem uma série de tarefas aparentemente simples a bordo de uma estação espacial dos anos 1970, disponível para a Nintendo Switch em fevereiro do ano que vem.

, um deliciosamente frustrante jogo espacial de quebra-cabeças baseado em física que desafia os jogadores a concluírem uma série de tarefas aparentemente simples a bordo de uma estação espacial dos anos 1970, disponível para a Nintendo Switch em fevereiro do ano que vem. The Gecko Gods , um descontraído jogo de plataformas e quebra-cabeças protagonizado por uma pequena osga que terá de explorar um conjunto de ilhas e templos misteriosos para salvar os seus amigos, disponível para a Nintendo Switch na primavera do ano que vem.

, um descontraído jogo de plataformas e quebra-cabeças protagonizado por uma pequena osga que terá de explorar um conjunto de ilhas e templos misteriosos para salvar os seus amigos, disponível para a Nintendo Switch na primavera do ano que vem. Passpartout 2: The Lost Artist , uma aventura de pintura em que os jogadores são convidados a explorar a encantadora vila de Phénix enquanto criam e vendem obras de arte, disponível para a Nintendo Switch ainda hoje.

, uma aventura de pintura em que os jogadores são convidados a explorar a encantadora vila de Phénix enquanto criam e vendem obras de arte, disponível para a Nintendo Switch ainda hoje. Urban Myth Dissolution Center , um cativante jogo de mistério em que os jogadores têm a missão de investigar maldições, casas assombradas e outros mitos urbanos, disponível para Nintendo Switch em 2024.

, um cativante jogo de mistério em que os jogadores têm a missão de investigar maldições, casas assombradas e outros mitos urbanos, disponível para Nintendo Switch em 2024. Braid: Anniversary Edition, uma versão reformulada do aclamado jogo de plataformas com novos quebra-cabeças, gráficos renovados, sons reimaginados, assim como comentários da equipa de desenvolvimento, disponível para a Nintendo Switch a partir de 30 de abril de 2024.

Tudo bons jogos, certo?