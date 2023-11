TikTok junta-se ao Apple Music e Spotify para guardar músicas diretamente

O TikTok é atualmente umas das plataformas mais poderosas para lançar sucessos musicais. Com mais de mil milhões de utilizadores ativos, esta rede social torna qualquer música numa dança, num trend que viraliza e leva aos TOPS quem a "cair nas boas graças". E nada melhor que ligar a rede social às principais plataformas streaming de música para ter o segmento de fio a pavio. Agora o TikTok ligou-se ao Spotify e ao Apple Music.

O TikTok tornou-se uma das redes sociais mais influentes da atualidade. Milhares de euros são gastos pelas empresas na promoção dos seus produtos, em campanhas personalizadas e, sobretudo, na captação de novos potenciais consumidores. A sua influência é tal que muitos países começam a tentar regulamentar a sua utilização.

Entretanto, o TikTok foi atualizado com a adição da integração com o Apple Music, que permite aos utilizadores guardar rapidamente as músicas reproduzidas no TikTok na sua conta Apple Music. Assim, este junta-se a outros serviços já disponíveis, como Spotify e Amazon Music.

Guarde as suas músicas TikTok na sua conta Apple Music ou Spotify

Não é novidade dizer que o TikTok também está a servir de montra para muitos pequenos artistas que conseguiram fazer crescer os seus temas musicais. Um exemplo claro disso é a conhecida "Si no estás", de Iñigo Quintero, que conseguiu tornar-se a música mais ouvida do mundo por dias no Spotify. E tudo isto graças à influência do TikTok e à utilização da canção por milhões de pessoas.

O TikTok permite encontrar rapidamente as músicas que tocam graças à integração dos serviços de streaming de música. Quando entramos num vídeo, podemos selecionar a música e aceder a uma lista com outros vídeos que utilizaram a mesma música. Além disso, no caso de uma música publicada em serviços de streaming, podemos guardar rapidamente a música no Spotify ou na Amazon Music.

A estes dois serviços receberam agora o Apple Music, na sequência da última atualização do TikTok. A adição desta música é automática a uma lista que decidimos no caso do Amazon Music ou diretamente às músicas que gostamos no Spotify e Apple Music.

Só uma informação em rodapé: esta atualização está a chegar aos mercados dos EUA e do Reino Unido, embora o TikTok tenha confirmado que se expandirá a todo o mundo.