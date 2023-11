FortiSASE: Segurança em redes na cloud para trabalhadores híbridos

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, acaba de anunciar a expansão da oferta Universal SASE para capacitar a atual força de trabalho híbrida com o FortiOS. Conheça a solução FortiSASE.

Mais de 100 localizações cloud FortiSASE para uma cobertura mundial, um novo equipamento FortiGate SASE e opções de consumo de segurança mais flexíveis suportam a adoção da solução Fortinet Universal SASE pelas organizações.

Ken Xie, Founder, Chairman of the Board, and CEO, referiu que...

O sistema operativo da Fortinet, FortiOS, é o único sistema operativo convergente de nível empresarial na indústria capaz de suportar todas as funções SASE, incluindo firewall, SD-WAN, secure web gateway, encriptação/desencriptação, CASB, DLP e ZTNA, quer seja implementado num equipamento ou entregue na cloud pela Fortinet. Esta abordagem permite que mais de 30 funções convergentes de redes e segurança sejam geridas através de uma única consola. 14 dessas funções são aceleradas quando implementadas no novo equipamento FortiGate 120G SASE baseado no FortiASIC Security Processor 5

Expansão do Fortinet Universal SASE (FortiSASE)

O Single-vendor SASE possibilita um acesso flexível a recursos críticos e aplicações para os utilizadores e dispositivos. No entanto, a maioria das empresas depende de diferentes fornecedores para cada função SASE, o que introduz desafios significativos no controlo das funcionalidades de diferentes sistemas operativos e consolas de gestão. O Fortinet Universal SASE leva o tradicional single-vendor SASE um passo à frente, fornecendo políticas e controlos consistentes on-prem e na cloud, enquanto oferece uma integração perfeita em todas as funções e implementações para melhor suportar a força de trabalho híbrida de hoje, reduzindo a sobrecarga das equipas de TI.

O FortiOS executa o stack SASE completo, incluindo firewall bidirecional, SD-WAN, secure web gateway, encriptação/desencriptação, CASB, DLP e ZTNA. Também tem a flexibilidade de ser executado num equipamento no modo acelerado, bem como na cloud FortiSASE, fornecendo rede consistente, segurança e gestão de políticas para cada edge. Sendo ainda completado pelos serviços de segurança FortiGuard AI-Powered, como IPS, filtragem DNS, filtragem URL, antimalware, sandboxing e muito mais.

Esta atualização reforça o investimento da Fortinet no Universal SASE, ampliando o alcance do stack SASE em três áreas-chave do portfólio:

Cobertura mundial das localizações cloud FortiSASE

O FortiSASE, construído numa rede cloud global e escalável, fornece o mesmo stack SASE que os equipamentos FortiGate, através das suas localizações cloud regionais de FortiSASE. Para oferecer a melhor experiência ao utilizador e uma maior disponibilidade de serviço, a Fortinet fornece agora mais de 100 localizações cloud FortiSASE a nível global.

Implementar SASE acelerado no campus e nas filiais

Para proporcionar o stack SASE completo para o campus e para as filiais, a Fortinet está a anunciar o novo equipamento FortiGate 120G SASE. Impulsionado pelo ASIC SP5 (Security Processor 5) patenteado pela Fortinet, pode acelerar muitos elementos do stack SASE, como o fornecimento de 3 Gbps de inspeção SSL - uma média de 6x mais rápida do que a média do setor - para visibilidade à escala do tráfego encriptado. A seguinte tabela de classificação do Secure Compute Rating fornece uma comparação entre soluções equivalentes:

Consumo flexível alargado para o Universal SASE

O FortiFlex, o programa de consumo flexível da Fortinet, foi agora alargado às soluções Fortinet Universal SASE. Todo o stack SASE da Fortinet pode ser consumido como parte do FortiFlex, quer os clientes queiram utilizar os serviços on-prem ou baseados na cloud FortiSASE.

O FortiFlex oferece licenciamento com base na utilização para segurança em implementações na cloud, cloud híbrida e on-premises de modo a dar às equipas de TI a flexibilidade de dimensionar continuamente as suas implementações, reduzir ciclos excessivos de aquisição de novas soluções de segurança, simplificar a implementação e o aprovisionamento de novos serviços e maximizar o orçamento e o ROI, permitindo que as equipas de TI reduzam ou pausem os serviços conforme necessário.