Áreas Promissoras nas Tecnologias para Profissionais Qualificados

À medida que o mundo se torna cada vez mais digital, a formação em Tecnologias de Informação (TI) tornou-se indispensável. A procura por profissionais com qualificações específicas na área tecnológica está a crescer rapidamente.

O setor das TI é um dos mais dinâmicos a nível global. Ter uma qualificação nesta área pode ser um passaporte para oportunidades em setores altamente procurados. Para quem está a considerar uma mudança de carreira ou iniciar uma nova fase no seu percurso profissional, investir em formação em TI é uma aposta segura.

Quais são, então, as áreas com maior potencial? Aqui estão algumas sugestões para ajudar a direcionar a sua escolha, alinhadas com o seu perfil e objetivos profissionais.

Área de Automação e Inteligência Artificial

A automação e a inteligência artificial representam o futuro das tecnologias disruptivas nas organizações modernas. O domínio destas tecnologias constitui uma das mais significativas vantagens competitivas para as empresas hoje em dia.

Especialistas em automação e inteligência artificial são essenciais em diversas áreas, abrangendo desde a manufatura até serviços de saúde e financeiros. Na realidade, inúmeras organizações globais dependem destas tecnologias para otimizar processos, reduzir custos e inovar continuamente nos seus produtos e serviços.​

Conheça estas formações:

Área de Dados e Analítica

Os dados são, atualmente, o recurso mais valioso para as organizações. O domínio desta área oferece uma das vantagens competitivas mais significativas disponíveis para as empresas.

Especialistas em dados são essenciais em todos os setores, desde instituições governamentais até empresas de entretenimento. Milhões de organizações em todo o mundo dependem das informações extraídas dos seus dados para crescer e alcançar o sucesso.

Conheça estas formações:

Área de Desenvolvimento de Software

Os programadores, também conhecidos como developers, estão entre os profissionais mais procurados no mercado de trabalho, sendo frequentemente contratados com salários superiores à média.

Este fenómeno é principalmente resultado da democratização da tecnologia, que se tornou amplamente disseminada e utilizada em diversos aspetos das nossas vidas quotidianas.

Conheça estas formações:

Área de Redes e Sistemas

A crescente dependência da sociedade em tecnologias como cloud computing e outras que facilitam o acesso à informação e a interconexão dos dispositivos, permitindo-lhes comunicar e trabalhar de forma eficiente, tem levado a uma maior procura por profissionais que garantem a idealização, implementação e manutenção dessas infraestruturas.

Estes especialistas asseguram que a infraestrutura informática seja adequada às necessidades e permaneça operacional mesmo em momentos críticos. Para aqueles que procuram uma área com potencial para uma carreira promissora, há inúmeras oportunidades neste campo.

Conheça estas formações:

Área de Segurança e Privacidade

Com o aumento exponencial do cibercrime a cada ano, a procura por profissionais especializados em cibersegurança e privacidade tem crescido significativamente. Por isso, este é o momento perfeito para investir numa carreira nesta área.

Sabia que, de acordo com um estudo da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação em 2023, 90% dos profissionais em Portugal nunca estiveram desempregados desde que começaram a trabalhar ou a receber formação em cibersegurança?

Conheça estas formações:

Área de Gestão de Projetos

Os projetos estão a tornar-se cada vez mais numerosos, complexos e fundamentais para a rentabilidade e competitividade das empresas, o que dificulta a sua gestão. Independentemente de serem tradicionais, ágeis ou híbridos, quase todas as empresas atuais utilizam algum tipo de metodologia de Gestão de Projetos e necessitam de profissionais com competências específicas nesta área.

Sabia que, segundo o relatório Job Growth 2017-2027 do PMI – Project Management Institute, em 2027 existirão cerca de 87,7 milhões de empregos relacionados com funções de Gestão de Projetos?

Conheça estas formações:

Academias de Formação nas TI

As academias de formação da Rumos oferecem uma ampla variedade de programas de formação em TI, que respondem a vários estágios de conhecimento. Isto permite aos formandos escolher o programa que melhor se adapta às suas necessidades e objetivos de carreira.

As Academias compreendem uma grande componente prática, com projetos, laboratórios e, ainda, sessões de preparação para os exames de certificação. Os cursos ocorrem em horário pós-laboral, tendo um horário compatível com a atividade profissional ou estudantil dos interessados.