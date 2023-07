O Facebook tem estado a perder a sua preponderância na Internet e a ser uma rede social que aparentemente cada vez menos atraia utilizadores. Este é um fenómeno natural, mas que na verdade pode estar errado. Os dados mais recentes mostram que chegou aos 3 mil milhões de utilizadores e torna-se a rede social mais popular da Internet.

Lançado em 2004, o Facebook rapidamente despertou o interesse nos utilizadores, que não pararam de crescer. Sendo uma das primeiras redes sociais, soube crescer e manter-se como um ponto de acesso à Internet e um dos mais visitados nesta rede mundial.

Com a apresentação dos mais recentes resultados financeiros, que são novamente de ganhos, o Facebook revelou mais uma informação importante. A rede social de Mark Zukerberg atingiu finalmente os 3 mil milhões de utilizadores ativos.

Este número é ainda mais impressionante porque esta é a primeira rede social a conseguir este feito. Além disso, e segundo os dados da Statista, existem cerca de 4,8 mil milhões de utilizadores ativos nas redes sociais. A maioria usa o Facebook pelo menos uma vez por mês.

O domínio do Facebook não para por aqui, pois também se orgulham de ter 2.064 milhões de utilizadores ativos diariamente. O TikTok está a crescer, tendo atingido os 1,6 mil milhões de utilizadores, ainda há mais pessoas a usar esta rede social diariamente.

Ainda assim, na Meta podem ser satisfeitos com estes números. Cresceram 3% no Facebook desde o ano passado e 6% se levarmos em conta todas as suas redes sociais. Entre Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger e Threads, têm 3.880 milhões de utilizadores ativos mensais.

Com estes números o Facebook parece voltar novamente aos seus valores e aos resultados que nos tinha habituado. A rede social da Meta sofreu nos últimos anos uma procura de alternativas, mas aparentemente os utilizadores voltam sempre a sua primeira rede social.