Se o X, ou ainda o Twitter, e o Threads e o Instagram se debatem para atrair utilizadores, há uma luta surda de bastidores que coloca Elon Musk frente a Mark Zuckerberg. Estes dois gigantes da indústria têm um tema a resolver e será tratado numa gaiola de MMA. Esta luta que estava esquecida parece agora ganhar nova força e até uma transmissão no X.

Os últimos meses têm trazido um engrossar de palavras e de publicações entre Elon Musk e Mark Zuckerberg. Os responsáveis do X, ou do Twitter, e do Instagram e do Threads têm um confronto prometido que será resolvido no ringue de luta.

Este tem estado esquecido nas últimas semanas, mas parece que será mesmo resolvido em breve, num momento único. Como o velho ditado, a revolução será televisionada e todos vamos poder assistir ao que muitos declaram como o combate do século.

Este parece estar a ser tratado desde que o CEO da Meta decidiu enfrentar o grande responsável da Tesla e da SpaceX. Depois de um tempo mais morto e sem agressões verbas de parte a parte, tudo parece agora ganhar um novo fôlego.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on X.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Foi um mais uma publicação de Elon Musk que foi reavivado este confronto, abrindo a porta a uma transmissão ao vivo. Onde será? O canal é óbvio e usará a infraestrutura já disponível da X, para uma transmissão ao vivo para todos poderem assistir a este embate de titãs da indústria.

Do que tem sido visto, e partilhado até à exaustão nas redes sociais, a preparação para este encontro continua. Mark Zuckerberg está desde o início do ano a preparar-se nesta arte marcial e Elon Musk terá acelerado os treinos para estar à altura.

Ainda que a Internet espere que este embate aconteça, ainda há muito que precisa ser preparado. Mesmo que não aconteça ou que acabe por ser um embate entre iguais, não deixa de ser um golpe publicitário único e que tem trazido o nome de Elon Musk e Mark Zuckerberg para a ribalta, trazendo a X e o Threads para o centro da Internet, muito por culpa das publicações provocatórias destes dois génios.