Jumplight Odyssey, uma aventura pelo Espaço

A equipa australiana League of Geeks, anunciou recentemente que o seu próximo jogo, Jumplight Odyssey, vai entrar em breve em Acesso Antecipado. Venham conhecer mais sobre este jogo de estratégia que promete.

Jumplight Odyssey eencontra-se em desenvolvimento pelos australianos League of Geeks (Arnello, Solium Infernum) e retrata uma aventura pelo Espaço profundo, em busca de um novo Lar.

O jogo é inspirado em séries de televisão, filmes e livros do século passado e, conforme poderão ler mais adiante, poderá vir a ser bastante interessante.

Em Jumplight Odyssey, os jogadores controlam Princesa Euphora, a comandante de uma nave espacial de nome SDF Catalina, numa aventura para encontrar um novo Lar para o seu povo que segue a bordo da nave.

No entanto, a Princesa Euphora e sua tripulação não se encontram sós nesta aventura, e uma raça alienígena, os Zutopans, liderados pelo Almirante Voltan perseguem-nos e vão fazer de tudo para lhes dificultar a missão.

O jogo terá uma mecânica de estratégia e gestão de recursos, na medida que tudo na nave é escasso e terá de ser bem gerido para chegarem ao seu destino. Consoante a gestão feita pelo jogador, será definido o seu estilo de liderança, que poderá levar à criação de algumas insatisfações a bordo da SDF Catalina.

As decisões que uma comandante de uma nave espacial tem de tomar são bastante diversificadas e de igual importância. Podem ir desde a assinação de tarefas aos membros das equipas de Ciência, Engenharia, Combate ou Armazenamento, atribuição de missões de recolha de recursos a pilotos, ou simplesmente missões de defesa da nave contra os Zutopans.

No decorrer da imensa aventura que Jumplight Odyssey proporciona, o jogador vai-se aperceber que a SDF Catalina constitui uma verdadeira sociedade espacial, com uma tremenda variedade de pessoas, com as mais variadas funções e personalidades. Além da gestão do bem estar da tripulação, o jogador terá ainda de gerir as infraestruturas da nave, criando e expandindo novos decks de habitação e atividades.

Uma curiosidade do jogo, é este apresentar um recurso especial de nome Starlight que é o que permite à SDF Catalina rapidamente entrar em velocidade da luz e fugir dos Zutopans para outros locais da Galáxia.

Jumplight Odyssey, está previsto para ver o seu lançamento em Acesso Antecipado no Steam no próximo dia 21 de Agosto.