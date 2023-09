A adrenalina do hóquei no gelo prestes a regressar com NHL 24

Dedicada à modalidade de hóquei no gelo e à sua competição mais mediática (que decorre na América do Norte) a série de videojogos NHL tem trazido grandes e bons momentos aos seus fãs e preparem-se pois a emoção vai continuar.... NHL 24 está prestes a chegar.

A Electronic Arts detém em seu poder, o desenvolvimento de algumas das séries de jogos de desporto mais importantes e icónicas do mercado e a NHL é uma delas.

Pode-se dizer que se trata da série de jogos que representa virtualmente a NHL da forma mais credível e empolgante e, ao longo dos anos, tem-se mantida repleta de momentos altos e jogos francamente emocionantes (como a modalidade no mundo real).

Este ano chega NHL 24 e recentemente chegou também o primeiro trailer de jogabilidade que a EA Sports divulgou.

NHL 24, a edição deste ano, traz algumas novidades e melhorias obtidas junto da comunidade de fãs e que irão certamente, trazer mais autenticidade e mais emoção ao jogo.

Como em qualquer desporto, a exaustão e o cansaço são aspetos bastante importantes para o desenrolar dos jogos. No hóquei no gelo, graças às próprias características do desporto, esses níveis de exaustão podem ser levados ao extremo e a EA Sports tentou, de certa forma, redefinir o seu sistema implementado no jogo.

O Exhaust Engine, como assim lhe chamam, é o sistema que permite ao jogo simular precisamente esses momentos de desgaste e, em NHL 24, encontra-se dividido em duas vertentes.

Por um lado existe o Sustained Pressure, que é a intensidade da equipa no momento ofensivo. Quando a equipa se encontra em momento atacante, quanto maior a pressão ofensiva da equipa, maior a adrenalina gerada ofensivamente, com um impacto visível na qualidade dos passes.

Por outro lado, os defensores também terão sobre si um desgaste muito próprio, que será representado pelo Pinned Effect. Esse desgaste torna-se visível quando a equipa se encontra sob forte pressão e revela os jogadores a se cansarem mais rapidamente e a stamina a esgotar mais rapidamente.

Realmente, e nas palavras de Cale Makar, jogador dos Colorado Avalanche, os diferentes momentos (ofensivos ou defensivos) a que as equipas se encontram sujeitas, apresentam desafios e níveis de desgaste completamente distintos e a EA Sports tomou particular atenção a esse pormenor, em NHL 24.

Por outro lado, também o sistema de física do jogo foi alterado, de forma a representar de forma mais credível todos os contatos e impactos feitos entre os jogadores.

Alguns dos movimentos mais importantes do jogo, os chamados de poke check, permitem aos defensores retirar o controlo do puck aos atacantes, com pequena possibilidade de falta. Esses momentos foram repensados no jogo, em conjunto com um sistema que permite usar o peso do jogador controlado para atingir o adversário, para que se tornem mais orgânicos.

Em NHL 24 também o sistema de passe foi ajustado, com um novo sistema de passe que tem em consideração a distância entre dois jogadores para avaliar a eficácia do passe. Existe ainda um novo sistema de one touch pass (passe de toque único), para possibilitar às equipas furarem mais eficazmente a pressão adversária.

Também os guarda-redes receberam algumas atenções redobradas, apresentando animações novas e um desgaste físico maior. Outro aspeto, para quem gosta de controlar o goalie, prende-se com o facto dele se auto recentrar na baliza quando desliza para longe dela, no decorrer de uma jogada anterior.

Os redes terão ainda um Instinct System que tenta "adivinhar" qual a próxima jogada dos atacantes.

NHL 24 será lançado a 6 de outubro de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 e Xbox One, com três dias de acesso antecipado, direito duplo e muito mais se os fãs reservarem a X-Factor Edition. .