Ultimamente têm sido vários os vídeos partilhados de jogadores que parecem ter a cabeça deformada devido à utilização continua e excessiva de headphones, havendo mesmo alertas para uma possível deformação do crânio. Mas será mesmo assim?

Nas redes sociais, como o TikTok ou Instagram, estão a circular vídeos que falam de uma eventual alteração do crânio de pessoas que passam muito tempo com headphones na cabeça, remetendo também para uma simulação gráfica de como será um gamer no futuro, lá para 2040.

Nesta imagem, o autor quis alertar para o estilo de vida pouco saudável de muitas pessoas que hoje já passam os dias apenas sentados a jogar e para possíveis problemas crónicos. Mãos deformadas e com calos, barriga com demasiada gordura, coluna completamente curvada, olheiras, tornozelos inchados... e uma deformação na cabeça motivada pelo uso de headphones.

Em concreto, fala-se num "recuo do crânio", ou seja, o crânio poderia sofrer uma deformação com o uso contínuo dos headphones... e em termos evolutivos, com crianças cada vez mais novas a utilizarem este objeto... quem sabe se não pode mesmo vir a acontecer.

Mas hoje são muitas as pessoas que partilham no Twitter e no Reddit imagens das suas cabeças nestas condições, com uma ligeira depressão na zona onde os auscultadores assentam. Isto não é uma deformação no crânio.

Os headphones não têm peso suficiente para deformar o osso

Os ossos do corpo são sólidos, mas ligeiramente flexíveis e, por isso, é que nalguns casos existem tratamentos através de instrumentos médicos que provocam pressão para serem ajustados a uma melhor anatomia.

Existe um estudo que aponta para que seja necessário um peso de 135 kg para que um osso humano seja fraturado, outros indicam que este peso pode ser um pouco mais elevado e rondar os 250 kg.

Uma vez que o crânio de um adulto não cresce mais, a pressão exercida pelos auscultadores é demasiado pequena para que possa causar alguma deformação no osso. Contudo, em crianças (bebés, principalmente), se forem expostos a tal objeto de forma continuada, há risco de tal vir acontecer, devido à fase de crescimento que o crânio está a atravessar.

Mas então o que é que acontece às nossas cabeças com o uso excessivo dos auscultadores?

Existem dois fenómenos que podem efetivamente contecer com a utilização contínua dos auscultadores. A primeira delas é uma deradação do coro capilar na zona onde assentam. Os cabelos não crescem da forma correta, como no resto da cabeça, as pontas podem ficar mais fracas e efetivamente, algum cabelo pode cair (de forma definitiva).

O efeito de cabeça amassada pode advir apenas dessa parte do cabelo, mas pode ser também resultado da pressão da camada de gordura que existe entre a pele e o crânio, que, essa sim, pode ser afetada.

Quanto mais contínua for a utilização dos auscultadores, maior pressão será exercida, deslocando os tecidos moles da cabeça.

Contudo, rapidamente, depois de deixar de usar os headphones, os tecidos voltarão ao lugar e a marca desaparecerá. É quase o mesmo fenómeno de quando usamos óculos continuamente. As zonas das orelhas e do nariz onde assentam tendem a ficar com uma marca que parece permanente, mas depois de algum tempo sem os usar, desaparecem.