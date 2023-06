Telescópio espacial James Webb deteta composto essencial à vida

O Telescópio Espacial James Webb tem feito descobertas muito importantes e impressionantes que ficaram já registadas na história. Podem ver aqui muitas delas. Sabe-se agora que o telescópio James Webb detetou, pela primeira vez, uma molécula de carbono essencial à formação de vida.

CH 3+: a molécula que foi detetada num sistema estelar jovem

O telescópio espacial James Webb, da NASA fez recentemente uma nova descoberta. Segundo as informações, foi detetada a CH3+, uma molécula que foi detetada num sistema estelar jovem, designado de d203-506. Esta molécula foi localizada na Nebulosa de Orion, a cerca de 1350 anos-luz de distância da Terra.

Segundo a NASA, os compostos de carbono que "formam as bases de toda a vida conhecida", são "particularmente interessantes". Com esta informação é mais uma variável para entender como a vida se desenvolveu na Terra e "como poderia desenvolver-se em outras partes do nosso universo".

Estas imagens do Webb mostram uma parte da Nebulosa de Orion conhecida como Barra de Orion. A imagem maior, à esquerda, é do instrumento NIRCam (Near-Infrared Camera) de Webb. No canto superior direito, o telescópio está focado numa área menor usando o MIRI (Mid-Infrared Instrument) do Webb. No centro da área do MIRI está um sistema estelar jovem com um disco protoplanetário chamado d203-506. O pullout no canto inferior direito exibe uma imagem NIRCam e MIRI combinada deste sistema jovem.

A informação partilhada pela NASA refere que o sistema d203-506 é constituído por uma pequena anã vermelha e é bombardeado por uma forte luz ultravioleta (UV), oriunda de estrelas quentes e jovens que estão próximas. A radiação UV pode fornecer a fonte de energia necessária para a formação da molécula CH3+.