SpaceX foi selecionada pela NASA para acabar com a Estação Espacial Internacional

A NASA selecionou a SpaceX para a nobre tarefa de acabar com a Estação Espacial Internacional, um dos maiores projetos de cooperação entre países da história.

Mais de 30 anos em órbita

A SpaceX foi selecionada para desenvolver e entregar à NASA uma nave para desorbitar a Estação Espacial Internacional (EEI) de forma controlada no final da sua vida útil em 2030.

A SpaceX receberá 843 milhões de dólares por este contrato pontual, mas a NASA ficará com a propriedade do veículo uma vez em órbita. Espera-se também que a SpaceX receba um contrato no futuro para o lançamento da nova nave espacial.

A nave espacial desenvolvida pela SpaceX será utilizada para "rebocar" a estação espacial para um local longe de qualquer população, onde poderá reentrar em segurança. A NASA espera que a maior parte da EEI, bem como o veículo, se desintegrem na atmosfera durante a reentrada, presumivelmente sobre o Oceano Pacífico.

Lançada em novembro de 1998, a Estação Espacial Internacional é um laboratório de microgravidade operado por cinco agências espaciais. Para além da NASA, participam a Agência Espacial Canadiana (AEC), a Agência Espacial Europeia (AEE), a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (AEAJ) e a Corporação Espacial Estatal Russa (Roscosmos).

A Rússia comprometeu-se a continuar a operar a estação até, pelo menos, 2028, enquanto os Estados Unidos, o Japão, o Canadá e os participantes da AEE se comprometeram a continuar até 2030.

Estação Espacial Internacional está a chegar ao fim da sua vida útil

O aparecimento de várias fissuras no segmento russo mostra que a Estação Espacial Internacional está a chegar ao fim da sua vida útil, especialmente devido à fadiga dos materiais.

A NASA considerou a possibilidade de elevar a estação para uma órbita mais alta para continuar a operá-la em segurança, mas rejeitou essa hipótese porque o mesmo impulso poderia destruir as suas estruturas envelhecidas.

E mesmo que isso não acontecesse, há outras razões para abandonar o projeto, como a probabilidade crescente de impactos com detritos espaciais e os custos de manutenção extremamente elevados.

As estações comerciais já em preparação permitirão às agências espaciais concentrarem-se em missões tripuladas para além da órbita terrestre baixa, como o programa Artemis e futuras viagens a Marte.

