O WhatsApp renovou há já algum tempo a sua app para desktop de forma profunda, mas a antiga, ainda que com algumas limitações, continuava a funcionar e são muitos aqueles que ainda não mudaram. Mas agora deixam de ter opção.

O WhatsApp encerrou oficialmente a sua app para desktop baseada em Electron no Windows. Neste momento, está a solicitar aos utilizadores que mudem para a aplicação nativa recém-lançada para voltarem a ter acesso ao serviço e sem problemas.

A mudança é óbvia e tem como objetivo dar uma experiência de mensagens mais otimizada, estável e rica em recursos em dispositivos desktop. Contudo, dadas as novidades, alguns utilizadores mostraram-se resistentes e insatisfeitos com a transição rápida e a falta temporária de ferramentas de negócios na app nativa.

Na realidade, a este passo de descontinuar a app não foi inesperada. O WhatsApp notificou os utilizadores há mais de 4 semanas, com uma contagem regressiva diretamente no menu principal da app. Agora a mensagem que recebem ao abrir a app, desde hoje, é de que a aplicação expirou e que para continuar têm que abrir a nova app.

Há também uma ligação direta para desinstalar a aplicação antiga do PC, para que possa manter tudo mais organizado.

WhatsApp para desktop mais integrada

A estrutura do Electron permite que os programadores criarem aplicações para desktop multiplataforma com recurso a tecnologias Web, desenvolvendo uma única base de código que funciona em diferentes sistemas operativos, como Windows e macOS. No entanto, não são realmente otimizados, pois são desenvolvidos para funcionar em diferentes sistemas e podem consumir muitos recursos.

As aplicações nativas podem, evidentemente, oferecer uma interface de utilizador mais fluida e intuitiva, melhor capacidade de resposta e maior estabilidade. Assim, o WhatsApp é capaz de garantir um serviço de mensagens mais robusto e confiável.

Portanto, se ainda não mudou, ou utiliza a versão Web ou avança com a instalação da nova versão, para continuar a usufruir do serviço de mensagens.