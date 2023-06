Frequentemente são reveladas notícias de que grandes fabricantes de chips apostam e investem na construção de novas instalações em vários pontos do mundo. Mas o nosso país quase nunca é uma opção. Portanto, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se seria viável que empresas como a Intel construírem fábricas em Portugal. Participe!

Seria viável empresas como a Intel construírem fábricas em Portugal?

A indústria dos chips eletrónicos conta com várias fabricantes sediadas em vários pontos, mas neste campo destacam-se nomes como a Intel, Samsung e TSMC. E no que respeita ao alargamento da atividades destas gigantes tecnológicas, as notícias que vão sendo divulgadas mostram que a corrida pela liderança do setor faz com que as empresas estejam a investir significativamente na sua implementação em várias zonas do mundo.

A Intel é um dos nomes mais ativos e conta com instalações por 'esse mundo fora'. Recentemente, a empresa de Pat Gelsinger anunciou que vai construir duas novas fábricas na Alemanha, um projeto que envolve 30.000 milhões de euros. Para além disso vai também investir 25 mil milhões de dólares para uma nova fábrica em Israel e ainda instalar-se na Polónia.

Já a taiwanesa TSMC anunciou recentemente que vai construir uma nova fábrica no Japão e já antes tinha revelado uma parceria com a Bosch para novas instalações na Europa, mais concretamente também em território alemão.

Mas Portugal parece não ser um destino apelativo para estas gigantes tecnológicas ou também porque não veem grandes incentivos por parte do nosso governo. E nos comentários a notícias deste género, muitos são aqueles que reconhecem que instalações deste género seriam uma grande oportunidade para o nosso país, contribuindo não só para o combate ao desemprego e estimulação da economia, como também para a revelação de talentos.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se seria viável empresas como a Intel construírem fábricas em Portugal? Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Seria viável empresas como a Intel construírem fábricas em Portugal? Sim.

