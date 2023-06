Intel vai construir fábricas na Alemanha num acordo de 30.000 milhões de euros

Ultimamente têm sido muitas as notícias sobre os avanços da Intel na implementação de fábricas em vários pontos do mundo. E depois de Israel e da Polónia, agora finalmente foi fechado o acordo para a construção de fábricas na Alemanha, num investimento de 30.000 milhões de euros.

Intel instala-se na Alemanha por 30.000 milhões de euros

Depois de alguns avanços e recuros, finalmente a Intel vai construir as suas fábricas na Alemanha. A nova FAB da gigante norte-americana será então uma realidade no âmbito de um contrato com o país europeu de 30.000 milhões de euros. As instalações vão ficar localizadas na cidade alemã de Magdeburg.

A notícia foi tornada pública e oficial nesta segunda-feira (19) e o chanceler alemão, Olaf Scholz, partilhou o momento na sua conta da rede social Twitter, onde aparece a apertar a mão ao CEO da Intel, Pat Gelsinger.

Os detalhes indicam que se trata das instalações Fab29 e Fab39 e que a área total abrangida não é inferior a 380 hectares, em Eulenberg e Magdeburg. Espera-se que as obras comecem em breve de forma a que as instalações iniciem funções em meados do ano de 2027. Para além disso, as novas fábricas também já deverão contar com os mais avançados scanners da ASML, para chips de até 1 nm, cuja produção em massa acontecerá em 2025.

Apesar dos 30.000 milhões de euros, a Intel vai contar com um apoio de 10.000 milhões por parte do governo alemão. Quando comparamos com o investimento de 25.000 milhões de dólares em Israel, há também que frisar que o governo do país do médio oriente vai ajudar a fabricante com 'apenas' 3.200 milhões de dólares.

Estas são assim boas notícias não só para a Intel e para a Alemanha, mas também para a Europa no geral. E em Portugal? Seria viável termos uma fábrica da popular empresa de chips? Iremos em breve criar uma sondagem sobre esta mesma questão.