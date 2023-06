Tronsmart Halo 200 – transforme as suas festas de verão com esta coluna para Karaoke

Depois do lançamento da primeira versão, a Tronsmart acaba de colocar no mercado a nova coluna portátil Halo 200 a pensar nas festas de verão. Além do jogo de cores que poderá proporcionar, ainda é dedicada ao karaoke.

A Tronsmart Halo 200 é um sistema de som de 3 vias que oferece uma grande amplitude sonora sem distorção, com som de 120 W emite um som incrível.

Poderá sincronizar até mais de 100 colunas através da tecnologia TuneConn e emparelhar 2 altifalantes via TWS. Já a festa poderá durar a noite toda, graças às impressionantes 18 horas de reprodução da Halo 200.

Uma das características mais interessantes é o facto da Halo 200 oferecer 5 modos de iluminação diferentes para adicionar um elemento visual vibrante a qualquer reunião.

Com apenas alguns cliques, pode criar uma pista de dança enérgica ou um ambiente descontraído com um espetáculo de luzes exclusivo que dará vida a qualquer festa. Além disso, a app Tronsmart permite fazer uma personalização da reprodução de luzes e preferências de EQ, ajustando-se as preferências do utilizador e do próprio ambiente.

Com 3 versões disponíveis (standard, mono mic e dual mic), a Halo 200 apresenta-se como a combinação perfeita para todas as necessidades de entretenimento. Com compatibilidade de microfone com e sem fio, pode facilmente organizar festas e cantar numa verdadeira festa de karaoke. Além disso, a entrada de guitarra permite gravar e tocar.

A nova coluna Tronsmart Halo 200 ja está disponível no site oficial a partir de cerca de 155€ sem microfone, ou 192€ com um microfone, ou 210€ com dois microfones.

A partir de julho estará disponível noutras plataformas online.

Tronsmart Halo 200