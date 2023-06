PSP: Vai de férias? Tenha muito cuidado com as reservas…

O verão começa hoje e são muitos os que já começaram a pensar em férias. Fazendo algumas pesquisas na internet são variadíssimas as propostas, mas tenha atenção também às fraudes. A PSP e Airbnb alertaram recentemente para fraudes na reserva de férias.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a empresa Airbnb alertaram hoje para a possibilidade de existirem fraudes na reserva de férias. Para ajudar, partilharam orientações sobre como detetar casos que podem surgir nesta plataforma de reserva de alojamento.

De acordo com o comunicado,

Por ocasião da época estival, a PSP estabeleceu uma parceria com a Airbnb para aumentar a sensibilização para as fraudes e manter as pessoas seguras 'online' quando reservam as férias. Enquanto os turistas procuram um bom negócio, os burlões podem levar as pessoas a pagar por transferência bancária através de anúncios, 'sites' e chamadas telefónicas falsas, mas convincentes