Intel aposta em grande e vai investir 25 mil milhões de dólares numa nova fábrica em Israel

Depois de ter estado meia que adormecida, o que possibilitou rivais como a AMD de irem crescendo e ganhando parte do seu território, agora a Intel está complemente focada em mostrar a sua grandeza e a provar que é uma das mais poderosas fabricantes do mundo. Nesse sentido, a empresa californiana vai agora investir nada menos do que 25 mil milhões de dólares para abrir uma nova fábrica em Israel, um valor recorde no país.

Intel vai investir 25 mil milhões de dólares numa nova fábrica em Israel

A Reuters avançou que a Intel vai desembolsar 25 mil milhões de dólares para a construção de uma nova fábrica de chips em Israel. A notícia foi indicada pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu neste domingo (18), o qual designou este como sendo o maior maior investimento internacional feito até agora no país.

Os detalhes indicam que a fábrica será construída na região de Kiryat Gat e será inaugurada no ano de 2027. Segundo o Ministério das Finanças de Israel, estima-se que as instalações operem as suas funções até pelo menos 2035 e empreguem milhares de pessoas. E para este negócio, a Intel terá que pagar uma taxa de imposto de 7,5%, um montante acima dos 5% atuais, acrescentou o ministério.

A Intel já se encontra em Israel há quase 50 anos, sendo atualmente a maior empregadora e exportadora privada do país e ainda a líder da indústria local de componentes eletrónicos e informação. Lembramos que em 2017, a gigante californiana comprou a Mobileye Global, com sede em Israel, empresa dedicada ao mercado dos carros autónomos, sendo responsável pela produção de soluções dirigidas, como sensores, sistemas inteligentes e serviços de cloud.

O primeiro-ministro israelita disse que este novo investimento é "uma tremenda conquista para a economia israelita - 90 bilhões de shekels (US $ 25 bilhões) - o maior investimento de uma empresa internacional em Israel".

Já em comunicado, a Intel adiantou que as suas operações no país do Médio Oriente "desempenharam um papel crucial" no sucesso global da empresa e que a "nossa intenção de expandir a capacidade de fabrico em Israel é impulsionada pelo nosso compromisso de responder às futuras necessidades de fabrico... e agradecemos o apoio contínuo do governo israelita".