Tesla está com muito stock e dá 8000 dólares de desconto no Model S/X… mas há mais!

Depois de ter descido o preço em 10 mil euros nalgumas versões, desde o início do ano, a empresa de Elon Musk adicionou mais um desconto ao stock de veículos Model S e Model X. Além dos 8 mil dólares, os compradores terão ainda três anos de super carregamentos grátis para entregas até ao final do trimestre. Será que se avizinham mais descidas nos preços dos Tesla?

Tesla dá bónus de carregamentos para escoar carros

Com o final do trimestre a aproximar-se, a Tesla está a tentar obter resultados financeiros mais favoráveis e escoar os muitos veículos que tem em stock. Para o conseguir, a empresa tem aplicado regularmente descontos especiais ou incentivos para a entrega de novos veículos em stock até ao final do trimestre.

Um exemplo destas ações foi a oferta de três meses de super carregamento gratuito às pessoas que recebessem um Model 3 até ao final de junho. Promoção, contudo, limitada aos EUA e Canadá.

Agora, a Tesla está a oferecer incentivos ainda maiores para o novo inventário de veículos Model S e Model X.

Depois de baixar significativamente o preço do novo Model S e Model X no início deste ano, a Tesla está agora a dar um desconto extra de até 8000 dólares em alguns veículos. O resultado é que os veículos Model S novinhos em folha custam tão pouco quanto 82.790 dólares (em Portugal o mais barato em inventário custa 109.575 €, um Model S 2023 com motor duplo com tração integral).

Além disso, a Tesla está a oferecer três anos de super carregamento (supercharging) gratuito para os compradores que receberem a entrega até 30 de junho. Este é o incentivo que a Tesla usou pela primeira vez para fazer com que os proprietários do Model S mais antigo desistissem da sua recarga gratuita para sempre comprando um carro novo - isso mais tarde expandiu-se para todos os novos pedidos.

De frisar que este é o preço mais baixo do Model S desde há muito tempo e, com três anos de carregamento gratuito, começa a ser um negócio muito atrativo.

Não é surpreendente que a Tesla esteja a apostar em incentivos mais significativos, tendo em conta o facto de parecer que o inventário do Model S do fabricante de automóveis mais do que duplicou nas últimas três semanas.

