Tesla vende cada vez menos Model S e Model X. Então porque continuam a ser fabricados?

O Model S da Tesla desde há 10 anos para cá conquistou e mudou o mercado automóvel. Foi considerado mesmo Carro do Ano, assustou a indústria e marcou uma posição entre as propostas mais poderosas. Contudo, quer o Model S, quer o Model X cada vez vendem menos. Então... porque insiste a Tesla em continuar a fabricar estes carros?

O Tesla Model S é hoje mais rentável, apesar de vender menos

Quando a Tesla lançou o Model S este carro trouxe velocidade, conforto e tecnologia simplesmente inigualáveis ao segmento automóvel. Os designers da Tesla aproveitaram a natureza compacta dos motores elétricos - e baterias que se encaixam perfeitamente no chão – para criar um carro com um espaço tão extraordinário que até permitia colocar bancos traseiros voltados para trás.

O preço não era "amigável", mas o carro era desafiante e nalguns países facilmente conquistou as pessoas que, tendo em conta a facilidade de aquisição e pagamento, esgotaram stocks atrás de stocks. Com o tempo, a produção foi aumentando. Em 2017, a Tesla vendia mais de 100 000 unidades por ano do Modelo S e do seu irmão SUV, o Modelo X. Mas assim que o Model 3 e o seu homólogo SUV, o Modelo Y, apareceram, as vendas dos Teslas maiores e muito mais caros diminuíram drasticamente.

É fácil perceber o porquê. Os Model 3 e Y são simplesmente muito mais económicos. Atualmente, um Model 3 começa nos 39.990 euros. Um Model S começa nos 106.990 euros. Da mesma forma, o preço do SUV Model X começa nos 115.990 euros e o Model Y (um SUV menor) começa nos 45.490 euros.

Também é verdade que em comparação com a maioria dos modelos de automóveis, os Model S e X já passaram da idade da reforma. Portanto, não é de admirar que representem uma parte tão pequena das vendas anuais da Tesla, cerca de 5% no ano passado.

Isto levanta uma questão. Porque é que a Tesla continua a fabricá-los em vez de os abandonar para se concentrar em alternativas mais populares?

A resposta é simples: estes modelos mais antigos continuam a proporcionar lucros fiáveis - e isso pode ser ainda mais necessário agora que a Tesla recorre a cortes de preços para aumentar as vendas.

Não estará na hora de reformar estes modelos?

Conforme referiu Jake Fisher, chefe de testes de automóveis da Consumer Reports, o Model S, para além de estar a envelhecer, já não é tão bom como era quando era o melhor de sempre. Além disso, os concorrentes estão a lançar modelos com capacidades parecidas, mas mais recentes, modernos e a preços mais atraentes.

Fisher disse mesmo que a Tesla piorou o Model S ao perseguir números de desempenho bruto em detrimento do conforto.

Tenho a certeza que o carro dá voltas em Nurburgring [pista de corridas] mais depressa, mas a condução é pior, é mais ruidosa. Fizeram compromissos para conseguir o melhor desempenho, mas isso torna o carro menos habitável.

Disse Jake Fisher.

Embora as vendas possam ser pequenas em comparação com o Model 3, esta não é realmente a forma correta de olharmos para esta realidade. A Mercedes-Benz também vende muito menos carros classe S do que a classe C, que é mais acessível. Mas a Mercedes não está prestes a deixar de fabricar o Classe S.

De facto, dentro da sua classe competitiva, os Tesla Model S e X são bons vendedores. No ano passado, ultrapassaram largamente os veículos elétricos de luxo numa gama de preços semelhante, como o BMW i7, o Audi E-tron e o Mercedes EQS, de acordo com dados da Cox Automotive.

Estes veículos são todos muito mais recentes do que o Tesla S ou X, mas quando se trata de rentabilidade, a idade tem as suas vantagens. Segundo Brian Moody, CEO da Autotrader, nesta altura das suas longas vidas, os Tesla Model S e X tornaram-se um fluxo de lucros bastante constante.

Quanto mais tempo um fabricante de automóveis puder continuar a vender o mesmo modelo, mais dinheiro pode ganhar com este enorme investimento inicial. E é dinheiro que a Tesla pode utilizar para avançar com novos projetos atuais, como a Cybertruck.

Parece futurista, parece da época. Não tem nada de antiquado, apesar de ser um carro com 10 anos. Dito isto, acho que provavelmente estão a deixar muito em cima da mesa ao não alterarem o design.

Disse Ed Loh, diretor de conteúdos da MotorTrend à CNN.