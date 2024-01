A Cybertruck da Tesla veio mostrar que o mercado automóvel necessitava de uma pequena revolução no campo da estética. Esta pickup quer desbravar novos caminhos e mostrar que tem todas as qualidades para o todo-o-terreno. A verdade é que ao ser agora exposta mostra alguns problemas. O mais óbvio e simples parece ser a neve, onde a Cybertruck não está à vontade.

No papel, a Cybertruck parece o veículo ideal para enfrentar todos os desafios que lhe forem apresentados. Parece indicada para o todo-o-terreno e garantir aos condutores que estes nunca vão ficar presos ou ter problemas em transpor os obstáculos mais complicados.

Ao chegar ao mercado e ser confrontada com alguns destes cenários, a realidade parece ser bem diferente do esperado. Os problemas sucedem-se e agora, com a chegada do inverno, há um novo problema. Falamos da neve, que tem sido um dos obstáculos mais complicados.

As redes sociais estão a ser inundadas com as imagens e vídeos da Cybertruck. Os seus donos querem mostrar as suas capacidades e como esta tem um design único e apelativo. Curiosamente apenas as partes boas parecem estar a ser publicadas por estes, algo compreensível.

O outro lado destas publicações, menos positivo, está também a ser publicado e mostram a pickup da Tesla com alguns problemas em situações banais para este tipo de veículos. Falamos de momentos em que esta enfrenta a neve e aparentemente não consegue ultrapassar este obstáculo básico.

Another storm, another CyberTruck needing a rescue.



It's like finding a leprechaun that's constantly getting stuck in a glue trap.



Credit: @iAmAndyPauly pic.twitter.com/l3MJZIin0i — Captain Lou (@TheCaptainLou) January 7, 2024

As situações repetem-se e em quase todas as quantidades de neve vão é algo anormal e que um veículo todo-o-terreno não consiga ultrapassar. Na quase totalidade dos casos a Cybertruck parece precisar de ajuda e de ser rebocada por outra pickup.

Esta não é uma situação nova e até um modelo de testes acabou por ter uma situação similar. Num teste fora de estrada esta pickup acabou por ficar presa na neve e teve de receber ajuda para sair do local remoto onde estava.

Ainda que seja uma situação que não é normal, o problema poderá não estar na Cybertruck ou em qualquer pormenor de design. Tudo aponta para ser uma questão com os pneus que esta pickup traz de fábrica, que não estão preparados para uma utilização em todo-o-terreno.

Será curioso ver como este problema será resolvido pela Tesla. A marca pode facilmente trocar os pneus da Cybertruck e passar a ter na sua base propostas mais adequadas ao todo-o-terreno. A questão é se os utilizadores vão querer ter consumos mais elevados para resolver situações que provavelmente não acontecem muitas vezes por ano.