Desde que Elon Musk tomou conta do X que esta rede social tem caído na opinião dos utilizadores. Estes desistem constantemente de publicar e mesmo quem navega nas publicações feitas está exposto a muito que não pretendida. A prova disso vem com a publicidade, que é cada vez mais e a esquemas fraudulentos de criptomoedas. OS utilizadores estão farto e começaram a mostrar isso mesmo.

Há muito que se sabe que o X tem um problema com a publicidade. Desde que esta rede foi comprada por Elon Musk que os grandes anunciantes começaram a desistir e a procurar outras plataformas. As razões são conhecidas e focam-se principalmente na forma como esta rede social é gerida.

Agora, e depois de muitas mudanças, o X parece ter um novo problema com a publicidade. Quem a reporta são os utilizadores, que estão fartos de ver ser apresentadas propostas fraudulentas e esquemas de criptomoedas. Estes parecem ter invadido a rede social e não parecem abrandar.

Im not lying when I say EVERY single ad I am seeing on @X is a scam link targeted at crypto to drain peoples wallets. @elonmusk my dude; I appreciate your tenacity and straight shooting, but this is a monumental fail of the most epic proportions. People are losing ALOT of money.