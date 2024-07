Como usar o TikTok no avião sem internet

Confesso que esta dica foi inspirada na explicação que a passageira ao meu lado deu, à amiga, durante o voo entre Lisboa e Madrid. A amiga ficou surpresa porque a jovem veio praticamente toda a viagem a ver tiktoks. Afinal a explicação é simples e não, não havia internet no avião. Portanto, com esta dica pode ver no avião e em qualquer lado.

A rede social que mais tem gerado controvérsia cresce a olhos vistos. Mesmo que muitas pessoas neguem que usam ou que participem, a verdade é que ps números não mentem.

A título de curiosidade, o TikTok tem 1,04 mil milhões de utilizadores ativos mensais em todo o mundo. No país de Biden e Trump, onde as redes sociais nascem como cogumelos, existem 170 milhões de pessoas que são fiéis utilizadores do TikTok. Não admira que a receia desta rede social chinesa nos EUA tenha atingido cerca de 16 mil milhões de euros em 2023. Segundo os dados, os utilizadores adultos passam uma média de 53,8 minutos por dia no TikTok. Sim, nós sabemos, o nosso leitor não faz isso!!!

Como podemos ver os vídeos do TikTok sem internet?

Confesso que não fazia ideia, até porque sou uma espécie de utilizador circunstancial. Isto é, um utilizador que vai ao TikTok longe a longe e a temas muito específicos. Apesar de depois aparecer de tudo um pouco.

Contudo, um desses lugares que até pode ser o sítio certo, é dentro do avião, que muitas vezes não se está a fazer nada.

Tal como uso o Apple Music sem internet, o Netflix sem internet ou o Apple TV em offline, também é possível descarregar vídeos da rede social TikTok para o smartphone.

Vá ao seu perfil no TikTok;

no TikTok; Clique em Definições e privacidade ;

; Desça até encontrar a opção Vídeos offline.

Segundo dados estatísticos, no 1.º trimestre de 2024 foram feitos mais de 137 milhões de downloads.

Escolha o número de vídeos que quer descarregar, podem ser 50, 100, 150 ou 200 ;

; Espere até os vídeos serem armazenados no seu telefone ;

; Agora use e abuse. Poderá depois no mesmo sítio eliminar o download.

Feito isto... e quando não tiver internet, irá ver, como está na imagem abaixo, a seguinte mensagem: Ver os teus vídeos offline.

Pronto, escusa agora de chorar lágrimas de sangue porque na praia deu cabo dos dados do seu pacote móvel.

Leia também: