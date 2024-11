O futuro do X pode não ser o esperado. A rede social de Elon Musk perde utilizadores a cada dia que passa, fruto das mudanças recentes e das posições do seu dono no mundo da política. Quem parece lucrar com isto são as redes concorrentes e destas uma destaca-se. A Bluesky não para de crescer e já bate o Threads, tendo o seu foco apontado ao X.

A Bluesky, a rede social descentralizada e concorrente do X (antigo Twitter), atingiu um marco significativo, ultrapassando os 20 milhões de utilizadores. Este rápido crescimento está a aproximar a Bluesky da rival Instagram Threads, outro concorrente proeminente no panorama das redes sociais pós-Twitter.

Embora o Threads ainda possua uma base de utilizadores muito maior, com mais de 275 milhões de utilizadores ativos mensais, a Bluesky está a ganhar terreno rapidamente. Os dados da Similarweb indicam que a Bluesky reduziu significativamente o fosso nos utilizadores ativos diários e até ultrapassou o Threads nas visitas diárias a sites em mercados-chave como os EUA e o Reino Unido.

A adoção de aplicações móveis da Bluesky também está a acelerar, com a utilização nos EUA a aumentar mais de 500% desde a eleição. A aplicação alcançou mesmo o primeiro lugar nas tabelas da App Store dos EUA, ultrapassando o Threads e o X.

Vários fatores estão a contribuir para a ascensão da Bluesky. Aqui está incluída a insatisfação com as mudanças no X sob a propriedade de Elon Musk. Ao mesmo tempo, há um interesse crescente em plataformas de redes sociais descentralizadas.

A interface amigável da Bluesky e o foco na moderação de conteúdos orientada para a comunidade também atraem utilizadores. Estes, tipicamente, procuram uma alternativa às redes sociais mais convencionais, que têm modelos de gestão mais restritivos e limitativos.

À medida que a Bluesky continua o seu rápido crescimento, representa um sério desafio para players estabelecidos como o Threads e o X. A competição pelo domínio no espaço das redes sociais está a intensificar-se e a Bluesky está a emergir como uma força a ser reconhecida e a ter em conta para o futuro.