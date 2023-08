Chamadas de áudio e vídeo estão a chegar ao X, confirma Elon Musk

Ainda que se assemelhe ao Twitter, a rede social X ambiciona ser a "app de tudo". Quer ir bem mais além do que apenas uma rede social de textos curtos e as mudanças estão a acontecer de forma acelerada. Elon Musk acaba de confirmar que as chamadas de áudio e vídeo estão a chegar ao X.

Foi através da própria rede social que Elon Musk revelou mais um pormenor do que está a ser preparado para o X, numa tentativa de tornar esta app numa das mais completas em termos de funcionalidades de comunicação, muito além das mensagens de texto curtas, como era o Twitter quando foi comprado.

Elon Musk partilhou então que as chamadas de vídeo e áudio estão para chegar. Segundo ele, irá ser um recurso disponível para iOS, Android, PC e Mac.

Outra garantia que deixa é que este serviço não necessitará de nenhum número de telefone associado, ficando tudo associado à conta X... porque "X é um livro de endereço global".

Elon Musk refere que este é um conjunto de fatores que tornarão o serviço único. Agora a questão é: quando é que tal serviço estará disponível. Não existe, para já, nenhuma resposta. Certamente, o serviço já estará numa fase de desenvolvimento avançada para tenha sido anunciado, mas nada mais se sabe.