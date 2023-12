Era uma questão de tempo, até que o primeiro acidente a envolver uma Cybertruck mostrasse em cenário real o quão dura ela é. Os passageiros ficaram admirados com os danos no Toyota Corolla face ao que ficou marcado na pick-up da Tesla. As imagens são esclarecedoras.

Cybertruck: "If you're ever in an argument with another car, you will win"

A nova Cybertruck da empresa de Elon Musk parece mesmo um carro de combate futurístico. E nesta última quinta-feira provou que também é resistente como um blindado.

O elétrico da Tesla colidiu com um Toyota Corolla no estado americano da Califórnia e saiu quase intacto, sofrendo apenas algumas amassadelas e arranhões na chaparia. Já do lado oposto, o automóvel japonês ficou com a dianteira bastante danificada. Condutores e passageiros de ambos os carros saíram ilesos.

A polícia rodoviária da Califórnia contou ao The Verge que o acidente ocorreu numa estrada na cidade de Palo Alto. O condutor de 17 anos do Corolla fez uma curva para a direita e atingiu um pequeno monte de terra na lateral da estrada. De modo a corrigir o rumo, o jovem virou bruscamente para a esquerda e entrou na via oposta, onde bateu no Tesla, que transportava três passageiros.

O condutor da Cybertruck sofreu um pequeno ferimento, mas recusou atendimento médico. A polícia relatou ao site americano que não havia evidências de que o utilitário estava em piloto automático na hora do acidente. As condições na estrada estavam nubladas e húmidas, no entanto, os agentes não sabem se isso influenciou a colisão.

O utilizador do reddit boddhya passou pelo local e tirou várias fotos do incidente. Como é possível ver no vídeo ao segundo 17, o Toyota ficou com a dianteira destruída e a pick-up da Tesla sofreu danos leves na lateral.

É percetível, contudo, que o impacto foi com violência, ao ponto de fazer disparar o airbag lateral da Cybertruck.