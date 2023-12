OSIRIS-APEX, anteriormente OSIRIS-REx, quer “espiar” o asteroide Apófis

Apófis é um asteroide que causou alguma preocupação em dezembro de 2004, quando as observações iniciais indicavam uma probabilidade pequena de poder atingir a Terra em 2029. Não vai colidir, mas vai passar muito perto e a NASA quer aproveitar para estudar o asteroide usando a já conhecida OSIRIS-REx.

Nova oportunidade para uma das mais importantes naves feitas pelo Homem

A nave espacial a que se dava o nome OSIRIS-REx está numa viagem com o objetivo de estudar o asteroide Apófis e tirar partido da sua mais íntima passagem pela Terra em 2029, algo que não acontece desde o início da história registada.

No final de uma viagem de longo curso, pode ser altura de levantar os pés e de descansar um pouco - especialmente se foi uma viagem de sete anos e 6,4 mil milhões de quilómetros para trazer à Terra uma amostra do asteroide Bennu. Mas a OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security - Regolith Explorer), a missão da NASA que alcançou este feito em setembro, já está a caminho de um novo destino. E com um novo nome.

Quando a OSIRIS-REx deixou Bennu em maio de 2021 com uma amostra a bordo, os seus instrumentos estavam em ótimo estado e ainda lhe restava um-quarto do combustível. Assim, em vez de desligar a nave depois de ter entregado a amostra, a equipa propôs enviá-la numa missão bónus ao asteroide Apófis, com chegada prevista para abril de 2029.

A NASA concordou e assim nasceu a OSIRIS-APEX (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security – Apophis Explorer).

Uma oportunidade rara no asteroide Apófis

Depois de considerar vários destinos (incluindo Vénus e vários cometas), a NASA optou por enviar a nave espacial até Apófis, um asteroide do tipo S feito de materiais de silicato e níquel-ferro - um pouco diferente de Bennu, rico em carbono e do tipo C.

A parte interessante no que toca a Apófis é a sua aproximação excecional ao nosso planeta no dia 13 de abril de 2029. Embora Apófis não vá colidir com a Terra durante este encontro nem num futuro previsível, a passagem de 2029 colocará o asteroide a menos de 32.000 quilómetros da superfície - mais perto do que alguns satélites e perto o suficiente para que possa ser visível a olho nu no hemisfério oriental.

Os cientistas estimam que asteroides do tamanho de Apófis, com cerca de 340 metros de diâmetro, só se aproximam da Terra uma vez em cada 7500 anos.

A OSIRIS-APEX estudará Apófis imediatamente após essa passagem, permitindo-nos ver como a sua superfície muda ao interagir com a gravidade da Terra.

Disse Amy Simon, cientista do projeto da missão, do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA.

O encontro próximo de Apófis com a Terra irá alterar a órbita do asteroide e a duração do seu dia de 30,6 horas. O encontro também pode causar sismos e deslizamentos de terra na superfície do asteroide, que podem agitar o material e revelar o que está por baixo.

A aproximação é uma grande experiência natural. Sabemos que as forças de maré e a acumulação de material em pilhas de entulho são processos fundamentais que podem desempenhar um papel na formação dos planetas. Podem informar como passámos de detritos no início do Sistema Solar para planetas completos.

Explicou Dani Mendoza DellaGiustina, investigadora principal da OSIRIS-APEX na Universidade do Arizona em Tucson.

O asteroide Apófis representa mais do que apenas uma oportunidade para aprender mais sobre a formação dos sistemas solares e dos planetas: acontece que a maioria dos asteroides potencialmente perigosos conhecidos (aqueles cujas órbitas se encontram a menos de 4,6 milhões de quilómetros da Terra) são também do tipo S.

O que a equipa descobrir sobre Apófis pode informar a investigação sobre defesa planetária, uma das principais prioridades da NASA.

OSIRIS-APEX: itinerário da viagem

No dia 2 de abril de 2029 - cerca de duas semanas antes do encontro próximo de Apófis com a Terra - as câmaras da OSIRIS-APEX começarão a captar imagens do asteroide à medida que a nave se aproximar dele. Durante este período, Apófis será também observado de perto por telescópios terrestres. Mas nas horas seguintes ao encontro mais íntimo, o asteroide Apófis estará demasiado perto do Sol no céu da Terra para ser observado por telescópios óticos terrestres. Isto significa que quaisquer alterações provocadas pelo encontro serão melhor detetadas pela nave espacial.

A OSIRIS-APEX chegará ao asteroide no dia 13 de abril de 2029 e operará na sua proximidade durante cerca de 18 meses. Além de estudar as alterações causadas pelo encontro de Apófis com a Terra, a nave espacial conduzirá muitas das mesmas investigações que a OSIRIS-REx fez em Bennu, incluindo a utilização do seu conjunto de câmaras, espetrómetros e um altímetro laser para mapear a superfície e analisar a sua composição química.

Como "encore", a OSIRIS-APEX repetirá um dos atos mais impressionantes da OSIRIS-REx (sem contar com a recolha de amostras), mergulhando até menos de 5 metros da superfície do asteroide e disparando os seus propulsores em direção à superfície. Esta manobra irá agitar rochas e poeiras para dar aos cientistas uma espreitadela ao material que se encontra por baixo.

Embora o encontro com Apófis esteja a mais de cinco anos de distância, o próximo marco na sua viagem é a primeira de seis passagens próximas do Sol. Estas aproximações, juntamente com três assistências gravitacionais da Terra, colocarão a OSIRIS-APEX na rota para alcançar Apófis em abril de 2029.

Ainda não se sabe o que a OSIRIS-APEX vai descobrir sobre Apófis, mas se a encarnação anterior da missão é alguma indicação, está à nossa frente ciência surpreendente. "Aprendemos muito em Bennu, mas agora estamos armados com ainda mais perguntas para o nosso próximo alvo", disse Simon.