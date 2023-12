Suécia: Turbina eólica de madeira mais alta do mundo entra em operação

Turbinas eólicas de madeira, desenvolvidas na Suécia, captaram a atenção do mundo, numa época onde se fala na poluição que as estruturas eólicas convencionais deixam no planeta. Uma empresa escandinava desenvolveu em madeira a mais alta turbina do mundo.

Inovação sueca: a mais alta turbina eólica de madeira do mundo

Em Gotemburgo, na Suécia, surgiu uma nova maravilha no domínio das energias renováveis. A empresa sueca Modvion lançou uma turbina eólica de 150 metros de altura, que se destaca pela sua torre de 105 metros feita inteiramente de madeira.

Esta inovação não é apenas um feito de engenharia, mas também um passo em frente na sustentabilidade, reduzindo a pegada de carbono do dispositivo em 25%.

Madeira escandinava para um futuro sustentável

A torre da turbina, feita de madeira microlaminada LVL de abeto escandinavo, é um exemplo pioneiro de como os materiais tradicionais podem ser substituídos na indústria eólica.

Em comparação com o aço, que é normalmente utilizado nestas construções, a madeira não só é mais amiga do ambiente como também se torna um armazém de carbono, reduzindo ainda mais as emissões de CO2.

Quando a altura de uma torre duplica, o efeito da turbina quadruplica. As previsões do mercado são de 30.000 novas turbinas por ano. E toda turbina eólica precisa de uma torre. A nossa solução modular de madeira fornece ao mundo torres altas que não apenas são quase neutras para o clima, mas também armazenam CO2 durante a sua vida útil.

Refere a empresa na informação sobre o projeto.

Com a sua altura impressionante, esta turbina Modvion não só capta ventos mais fortes, aumentando a eficiência e a relação custo-eficácia, como também resolve problemas logísticos. As turbinas maiores geralmente apresentam desafios na produção, transporte e montagem devido ao seu tamanho.

Redução das emissões e armazenamento de CO2

A utilização de madeira na construção da torre tem um impacto significativo na redução da pegada de carbono. Enquanto uma torre de aço de altura semelhante emite cerca de 1250 toneladas de CO2, a torre de madeira emite 90% menos. Além disso, ao armazenar carbono, a torre de madeira compensa ainda mais as emissões totais.

A turbina eólica de madeira também oferece vantagens em termos de logística. Os módulos de madeira, mais curtos e mais leves, facilitam o transporte e a montagem. Além disso, ao reduzir o peso total em 30% sem comprometer a resistência, e porque o LVL é altamente resistente ao fogo, abre novas possibilidades para a conceção e localização destas turbinas.

Esta iniciativa da Modvion não representa apenas um avanço tecnológico, mas é também um exemplo brilhante de como a inovação e a sustentabilidade podem andar de mãos dadas no desenvolvimento das energias renováveis. Com projetos como este, o futuro da energia eólica parece mais promissor e amigo do ambiente.