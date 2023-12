Tesla Model 3 vs BYD Seal: qual será que vence numa corrida? [Vídeo]

Algo que a Tesla gosta de fazer é comparar os seus carros elétricos com a concorrência, em situações limites. Isso foi visto com a Cybertruck, mas agora surge de forma não oficial. O combate coloca frente a frente o Tesla Model 3 e o BYD Seal, com uma pergunta a estar presente: qual será que vence numa corrida?

Tesla Model 3 ou BYD Seal, quem ganha?

Ainda que crie os seus carros de forma autónoma e com todo o controlo, a BYD tem alvos muito específicos para as suas propostas. Não são cópias criadas para inundar o mercado, mas certos modelos concorrem diretamente com muitas propostas da Tesla.

Um exemplo deste cenário é a posição do BYD Seal face ao Tesla Model 3. Estes confrontam-se em muitos mercados e querem garantir ser o melhor na su categoria, não apenas em vendas, mas também no desempenho e no que oferece aos utilizadores em termos de conforto e outras áreas.

Para comprar as prestações destes dois carros elétricos, estas foram colocados lado a lado numa pista para uma drag race. Ainda que seja uma comparação que muitos entendem não provar nada, dá a clara ideia de qual tem melhor desempenho direto e em modelos mais acessíveis a todos.

Corrida que deixa tudo claro aos consumidores

O embate entre o Tesla Model 3 e o BYD Seal desenrola-se em duas vertentes: O arranque e a paragem num pista com uma distância considerável. Claro que as especificações são diferentes e isso fica provado nos resultados. O carro da marca de Elon Musk acaba por conseguir bater a proposta chinesa no arranque.

Ao serem testados diferentes modos nestes dois carros, a diferença esbate-se e começa a pender para o BYD, com o Tesla a perder espaço. Estes resultados podem não ser estranhos, visto que o BYD Seal tem 530 cv e 670 Nm de torque, enquanto o Model 3 da Tesla tem 490 cv e 490 Nm de torque.

No desempenho oposto, na travagem, a coisa muda de figura. O carro chinês bate a proposta americana, que não consegue dar uma resposta à altura. Ainda assim, e no cômputo geral, fica provado que estes 2 carros têm mais em comum do que o esperado. O Tesla Model 3 e o BYD Seal ombreiam na estrada e isso é ótimo para os consumidores e para as suas escolhas.